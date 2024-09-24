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Задержан сын совершившего покушение на Трампа

20:53 804

Сына Райана Рута, арестованного за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, обвинили в хранении детской порнографии после обнаружения файлов на его устройствах.

Оран Рут, сын Райана Рута, был задержан по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии.

Во время обыска в доме Орана Рута, проведенного в рамках расследования по покушению его отца на Трампа, следователи нашли файлы с детской порнографией на его электронных устройствах. Эта находка стала основанием для обвинений против Орана. По информации телеканала, во вторник Оран Рут предстанет перед федеральным судом штата Северная Каролина.

Ранее суд в США предъявил обвинения Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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