Задержан сын совершившего покушение на Трампа

Сына Райана Рута, арестованного за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, обвинили в хранении детской порнографии после обнаружения файлов на его устройствах.

Оран Рут, сын Райана Рута, был задержан по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии.

Во время обыска в доме Орана Рута, проведенного в рамках расследования по покушению его отца на Трампа, следователи нашли файлы с детской порнографией на его электронных устройствах. Эта находка стала основанием для обвинений против Орана. По информации телеканала, во вторник Оран Рут предстанет перед федеральным судом штата Северная Каролина.

Ранее суд в США предъявил обвинения Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.