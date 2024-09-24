Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении

Кандидат в президенты, вице-президент США Камала Харрис поздравила Армению с Днем независимости, который отмечался 21 сентября.

«Я посылаю вам свои наилучшие пожелания в связи с празднованием Дня независимости Армении, который знаменует собой день, когда армянский народ проголосовал за выход из состава Советского Союза, чтобы стать свободной, независимой страной.

Я остаюсь приверженной прочному миру между Арменией и ее соседями. Я по-прежнему привержена углублению связей между нашими странами и укреплению партнерства, которое возвышает наши общие ценности и стремления. Вместе мы можем построить более безопасный, справедливый и свободный мир», - сказала Харрис, пообещав «продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии и содействию стабильности в регионе».