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Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы

The Telegraph
21:36 1386

Впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в море одновременно на всех своих авианосцах. Это позволяет взглянуть на то, как КНР может развернуть свои суда во время, скажем, нападения на Тайвань, пишет военный обозреватель Дэвид Акс для The Telegraph.

"В эти выходные все три китайских авианосца – бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль местного производства "Шаньдун" и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства "Фуцзянь" – были в море. "Фуцзянь" проводит испытания в Желтом море. "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с эскортом. "Ляонин" с эскортом находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня", – пишет автор.

Хотя "Фуцзянь" еще не состоит на вооружении, но вскоре будет. Когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой – опередит двухпалубные Королевские ВМС и ВМС Индии, но все еще будет плыть вслед за ВМС США, у которых 11 авианосцев.

В военное время китайские авианосцы могли бы защищать десант, пересекающий Тайваньский пролив, и наносить воздушные удары по тайваньским силам с разных направлений. Они также могут выйти в Тихий океан, чтобы противостоять американским авианосным группам, направляющимся на защиту Тайваня.

Потенциальное столкновение боевых групп авианосцев-соперников на просторах Тихого океана может напомнить наиболее апокалиптические морские сражения Тихоокеанской кампании Второй мировой войны, но есть ключевое отличие. Во время Второй мировой войны японский и американский флоты – по крайней мере, в течение первых нескольких лет войны – были примерно равными по количеству авианосцев и самолетов-носителей.

"Восемьдесят лет спустя американцы имеют огромное преимущество в авианосцах и самолетах – преимущество, которое Китаю будет трудно преодолеть, даже с его огромной судостроительной промышленной базой и стремительной военно-морской модернизацией. Одиннадцать авианосцев – это очень много. И хотя не все американские авианосцы доступны в любой момент времени, а некоторые из них принадлежат Атлантическому флоту, Пентагон должен иметь возможность выделить пять или шесть авианосцев для войны за Тайвань", – подчеркивает Акс.

Более того, авианосцы ВМС США больше китайских. Новый авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" водоизмещением более 100 000 тонн несет воздушное крыло с более чем 60 самолетами, включая десятки истребителей F/A-18 и F-35, вооруженных ракетами дальнего радиуса действия. Все американские самолеты имеют четыре катапульты для быстрого запуска истребителей с максимальным весом с полной загрузкой вооружения и топлива.

Носители КНР меньше: "Ляонин" и "Шаньдун" водоизмещением около 60 000 тонн. "Фуцзянь" – около 70 000 тонн. Их воздушная компонента меньше и, что особенно важно, только "Фуцзянь" имеет катапульты – их три – и может запускать истребители J-15 и (в перспективе) J-35 с максимальным весом.

То, что китайцы отправили в море сразу три авианосца, впечатляет, и является зловещим для Тайваня. Но это менее впечатляюще, чем гораздо больший флот, который американцы могли бы отправить к Тайваню. И это хорошая новость для тайваньцев.

Но только один американский авианосец постоянно находится в западной части Тихого океана – авианосец "Джордж Вашингтон", базирующийся в Японии. На развертывание дополнительных авианосцев могут уйти недели. Если бы китайцы внезапно напали в момент, когда все их авианосцы были в море, они бы имели временное преимущество.

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