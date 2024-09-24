USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Пашинян готов к миру с Баку

22:10 1036

Ереван готов подписать с Азербайджаном соглашение о мире на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Генассамблее ООН.

Ранее Пашинян на пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе заявил, что Азербайджан и Армения согласовали 80% текста мирного договора, Ереван предлагает подписать его и установить дипломатические отношения.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира примерно на 80%, мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость», - сказал тогда армянский премьер.

Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит?
19:37 7043
Пашинян готов к миру с Баку
Пашинян готов к миру с Баку
22:10 1038
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы The Telegraph
21:36 1388
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
21:05 3192
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 2349
«Хезболла» наносит ответный удар
«Хезболла» наносит ответный удар видео; обновлено 20:22
17:34 4613
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 3959
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 3341
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3685
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 3508
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 3219

ЭТО ВАЖНО

Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит?
19:37 7043
Пашинян готов к миру с Баку
Пашинян готов к миру с Баку
22:10 1038
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы The Telegraph
21:36 1388
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
21:05 3192
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 2349
«Хезболла» наносит ответный удар
«Хезболла» наносит ответный удар видео; обновлено 20:22
17:34 4613
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 3959
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 3341
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3685
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 3508
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 3219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться