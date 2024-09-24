Пашинян готов к миру с Баку

Ереван готов подписать с Азербайджаном соглашение о мире на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Генассамблее ООН.

Ранее Пашинян на пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе заявил, что Азербайджан и Армения согласовали 80% текста мирного договора, Ереван предлагает подписать его и установить дипломатические отношения.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира примерно на 80%, мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость», - сказал тогда армянский премьер.