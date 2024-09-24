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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

«Эта бомба взорвалась»

известный политолог Шимон Бриман комментирует для haqqin.az
Записал Ага Гасымлы, собкор
22:20 642

«Наземная операция Армии обороны Израиля против ливанской «Хезболлы» неизбежна», - сказал в беседе с  haqqın.az известный израильский политолог и журналист Шимон Бриман, комментируя атаки ВВС Израиля по югу Ливана.

Шимон Бриман с сожалением отмечает, что «Хезболла» предпочитает прятаться за спины мирных ливанцев

Политолог отметил, что израильская авиация наносит удары не только по югу, но и по северу страны, а также по ливанской столице Бейруту. По сообщению оператора сотовой связи в Бейруте, Израиль, стремясь избежать жертв среди мирного населения, отправил жителям юга Ливана почти 90 тысяч СМС-сообщений с призывом немедленно эвакуироваться в другие районы страны.

«Проблема в том, что «Хезболла» имеет на вооружении до 200 тысяч ракет, а также тысячи пусковых установок и складов оружия, которые размещены в домах обычных людей и на территории гражданских объектов, примерно в двухстах селах Южного Ливана, - говорит Шимон Бриман. – Увы, именно так сегодня выглядит тактика современного террора - прятаться за спинами гражданских лиц.

Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари, заявивший о готовности Израиля начать наземную операцию, продемонстрировал видеокадры вторичных взрывов ракет в частных домах, по которым были нанесены авиаудары. Наша военная разведка хорошо подготовила нынешнюю операцию, названную «Северные стрелы». Однако пока еще рано называть ее полномасштабной, поскольку на данный момент задействованы далеко не все военные подразделения».

Израиль хорошо подготовился к операции, однако о большой войне говорить еще рано

По словам израильского политолога, массированные удары с воздуха продлятся не одни сутки, а их интенсивность будет только нарастать, причем по всему Ливану.

«Авиаудары продолжатся до тех пор, пока не будет уничтожена большая часть военного потенциала «Хезболлы», - говорит он. - Отличие нынешней операции в том, что приходится уничтожать ракеты и склады в населенных пунктах, которые, как и добивался ЦАХАЛ, разославший накануне десятки тысяч индивидуальных СМС-сообщений, только за вчерашний день покинули почти 100 тысяч человек  

«Еще до начала операции «Северные стрелы» некоторые израильские эксперты предлагали бить по инфраструктуре Ливана, по электростанциям, международному аэропорту имени Рафика Харири, по морскому порту, хранилищам топлива и другим, - рассказал политолог. - Чтобы вернуть Ливан в каменный век и доказать рядовым ливанцам, что их, по сути, превратили для террористов «Хезболлы» не только в плацдарм, но и в живой щит. Ведь из-за систематических обстрелов с ливанской территории эвакуировано практически все население севера Израиля, а это сотни тысяч мирных граждан, женщины, старики, дети…

Однако на данном этапе возобладала точка зрения тех, кто считал важным уничтожить прежде всего всю военную инфраструктуру, арсеналы и ракетный потенциал «Хезболлы», что позволит жителям израильского севера вернуться к нормальной жизни в своих домах. Так что, пока ЦАХАЛ бьет исключительно точечно и специфично по военным объектам и живой силе «Хезболлы».

По мнению Шимона Бримана, Иран всеми силами старается избежать вовлечения «Хезболлы» в крупномасштабную региональную  войну.

«Режим аятолл шлет месседжи о своей заинтересованности в какой-то форме достичь деэскалации нынешнего конфликта на севере Израиля, - говорит политолог. – Позиция Тегерана мотивирована несколькими причинами. Во-первых, Иран опасается потерять самого ценного в прямом и переносном смысле прокси на Ближнем Востоке - «Хезболлу». Общеизвестно, что Иран ежегодно отправляет до ста миллионов долларов палестинским террористическим группировкам, включая ХАМАС, и 700 миллионов долларов - на поддержку воинства шейха Хасана Насраллы. Тегеран поставлял через тоннели для боевиков ХАМАС и по воздуху – для «Хезболлы» ракеты «Фаджр-3» и «Фаджр-5», обстреливающие сейчас израильские города. Но сейчас поставки этих ракет, судя по всему, резко сократились.

Тегеран через тоннели поставлял ХАМАС ракеты, которыми обстреливали израильские города

Во-вторых, новое руководство ИРИ лелеет надежду разморозить сделку по иранской ядерной программе.

В-третьих, в Тегеране опасаются какими-то своими действиями ослабить позицию Камалы Харрис. Возможная победа на выборах Дональда Трампа — это страшный сон для режима аятолл, поскольку в годы президентства Трамп проявил себя, как мощный и последовательный союзник Израиля.

И наконец, в-четвертых, Ирану нужно выиграть время и обезопасить страну от возможных ударов со стороны Израиля и США до момента, пока не будет завершена работа над созданием ядерного оружия. Сейчас иранское руководство ломает голову над тем, как до выборов в США сохранить наступательный потенциал «Хезболлы» и в тоже время умерить стремление Израиля сделать то, что уже практически сделано в отношении ХАМАС.

То есть полностью уничтожить военизированное крыло «Хезболлы». Однако у Израиля прямо противоположные цели - интенсифицировать боевые действия против «Хезболлы» и до президентских выборов в США не оставить камня на камне от военного потенциала и инфраструктуры главного иранского прокси на Ближнем Востоке. Тем более, что в Израиле прекрасно понимают: кто бы ни занимал сейчас Белый дом, за два месяца до выборов Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не оставят Израиль без абсолютной поддержки».

Израиль намерен не оставить камня на камня от «Хезболлы» до выборов в США

По словам Бримана, Пентагон усилил и без того самую мощную со времен операции «Буря в пустыне» военную группировку на Ближнем Востоке. Это также видят иранцы и «Хезболла», а Израиль чувствует себя достаточно спокойно, чтобы достичь поставленных целей.

«В то же время нельзя не сказать о расхождении интересов Израиля с политикой американских демократов, - говорит политолог. - Президент Джо Байден и кандидат от Демократической партии Камала Харрис хотят прекращения боевых действий в Газе и на юге Ливана, чтобы в канун выборов представить свою партию, как эффективного миротворца, которому удалось стабилизировать на Ближнем Востоке взрывоопасную ситуацию. Однако Израиль не хочет, чтобы это делалось за счет безопасности еврейского государства.

У войны ЦАХАЛа в Ливане есть вполне конкретные цели. По последним данным, ударами израильских ВВС уничтожена половина ракетного арсенала и боевого потенциала «Хезболлы». Вчерашняя массированная атака была одной из самых успешных за всю историю военно-воздушных сил Израиля, в ходе которой на территории Южного и Центрального Ливана было уничтожено до 1.600 целей. Наряду с ликвидацией ракетного арсенала «Хезболлы», Израиль стремится выдавить на 20 километров вглубь Ливана, за реку Литани, спецназ «Хезболлы», так называемый «Полк аль-Хаджа Радвана» и других боевиков, чтобы создать на юге Ливана зону безопасности, подобно той, которую Турция пытается создать на севере Сирии и Ирака.

Таким образом, будут созданы условия для возвращения в свои дома жителей северных городов Израиля. Напомню, что по резолюции Совета Безопасности ООН 1701, в зоне между израильской границей и рекой Литани может храниться только оружие и военная техника, принадлежащие регулярной армии Ливана и Временным силам ООН по поддержанию мира в Ливане (UNIFIL). Тем не менее, начиная с 2006 года, практически весь юг Ливана вплоть до государственной границы с Израилем находится под полным военным контролем организации «Хезболла», а значит, под контролем ее сюзерена - Ирана. Израильские эксперты назвали эту ситуацию «эффектом тикающей бомбы».

И эта бомба, как и следовало ожидать, взорвалась…».

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