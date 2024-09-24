«Эта бомба взорвалась»

«Наземная операция Армии обороны Израиля против ливанской «Хезболлы» неизбежна», - сказал в беседе с haqqın.az известный израильский политолог и журналист Шимон Бриман, комментируя атаки ВВС Израиля по югу Ливана.

Политолог отметил, что израильская авиация наносит удары не только по югу, но и по северу страны, а также по ливанской столице Бейруту. По сообщению оператора сотовой связи в Бейруте, Израиль, стремясь избежать жертв среди мирного населения, отправил жителям юга Ливана почти 90 тысяч СМС-сообщений с призывом немедленно эвакуироваться в другие районы страны. «Проблема в том, что «Хезболла» имеет на вооружении до 200 тысяч ракет, а также тысячи пусковых установок и складов оружия, которые размещены в домах обычных людей и на территории гражданских объектов, примерно в двухстах селах Южного Ливана, - говорит Шимон Бриман. – Увы, именно так сегодня выглядит тактика современного террора - прятаться за спинами гражданских лиц. Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари, заявивший о готовности Израиля начать наземную операцию, продемонстрировал видеокадры вторичных взрывов ракет в частных домах, по которым были нанесены авиаудары. Наша военная разведка хорошо подготовила нынешнюю операцию, названную «Северные стрелы». Однако пока еще рано называть ее полномасштабной, поскольку на данный момент задействованы далеко не все военные подразделения».

По словам израильского политолога, массированные удары с воздуха продлятся не одни сутки, а их интенсивность будет только нарастать, причем по всему Ливану. «Авиаудары продолжатся до тех пор, пока не будет уничтожена большая часть военного потенциала «Хезболлы», - говорит он. - Отличие нынешней операции в том, что приходится уничтожать ракеты и склады в населенных пунктах, которые, как и добивался ЦАХАЛ, разославший накануне десятки тысяч индивидуальных СМС-сообщений, только за вчерашний день покинули почти 100 тысяч человек «Еще до начала операции «Северные стрелы» некоторые израильские эксперты предлагали бить по инфраструктуре Ливана, по электростанциям, международному аэропорту имени Рафика Харири, по морскому порту, хранилищам топлива и другим, - рассказал политолог. - Чтобы вернуть Ливан в каменный век и доказать рядовым ливанцам, что их, по сути, превратили для террористов «Хезболлы» не только в плацдарм, но и в живой щит. Ведь из-за систематических обстрелов с ливанской территории эвакуировано практически все население севера Израиля, а это сотни тысяч мирных граждан, женщины, старики, дети… Однако на данном этапе возобладала точка зрения тех, кто считал важным уничтожить прежде всего всю военную инфраструктуру, арсеналы и ракетный потенциал «Хезболлы», что позволит жителям израильского севера вернуться к нормальной жизни в своих домах. Так что, пока ЦАХАЛ бьет исключительно точечно и специфично по военным объектам и живой силе «Хезболлы». По мнению Шимона Бримана, Иран всеми силами старается избежать вовлечения «Хезболлы» в крупномасштабную региональную войну. «Режим аятолл шлет месседжи о своей заинтересованности в какой-то форме достичь деэскалации нынешнего конфликта на севере Израиля, - говорит политолог. – Позиция Тегерана мотивирована несколькими причинами. Во-первых, Иран опасается потерять самого ценного в прямом и переносном смысле прокси на Ближнем Востоке - «Хезболлу». Общеизвестно, что Иран ежегодно отправляет до ста миллионов долларов палестинским террористическим группировкам, включая ХАМАС, и 700 миллионов долларов - на поддержку воинства шейха Хасана Насраллы. Тегеран поставлял через тоннели для боевиков ХАМАС и по воздуху – для «Хезболлы» ракеты «Фаджр-3» и «Фаджр-5», обстреливающие сейчас израильские города. Но сейчас поставки этих ракет, судя по всему, резко сократились.

Во-вторых, новое руководство ИРИ лелеет надежду разморозить сделку по иранской ядерной программе. В-третьих, в Тегеране опасаются какими-то своими действиями ослабить позицию Камалы Харрис. Возможная победа на выборах Дональда Трампа — это страшный сон для режима аятолл, поскольку в годы президентства Трамп проявил себя, как мощный и последовательный союзник Израиля. И наконец, в-четвертых, Ирану нужно выиграть время и обезопасить страну от возможных ударов со стороны Израиля и США до момента, пока не будет завершена работа над созданием ядерного оружия. Сейчас иранское руководство ломает голову над тем, как до выборов в США сохранить наступательный потенциал «Хезболлы» и в тоже время умерить стремление Израиля сделать то, что уже практически сделано в отношении ХАМАС. То есть полностью уничтожить военизированное крыло «Хезболлы». Однако у Израиля прямо противоположные цели - интенсифицировать боевые действия против «Хезболлы» и до президентских выборов в США не оставить камня на камне от военного потенциала и инфраструктуры главного иранского прокси на Ближнем Востоке. Тем более, что в Израиле прекрасно понимают: кто бы ни занимал сейчас Белый дом, за два месяца до выборов Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не оставят Израиль без абсолютной поддержки».