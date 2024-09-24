Генерал Муминджанов рвется на фронт

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов, арестованный за взятку, заявил о желании отправиться на войну с Украиной.

Его адвокат Карина Лубенец сообщила, что офицер находился на фронте, когда узнал об уголовном деле, оттуда его перевезли в Воронеж, а позднее - в Москву, где отправили под стражу. «Он (Муминджанов) первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО. Ему неудобно и стыдно перед бойцами, потому что в СИЗО он спит, читает книжки, когда там люди делом заняты, он к такому размеренному графику не привык», - сказала Лубенец.

По ее словам, Муминджанов ждет изменений в законодательстве, чтобы получить возможность подать соответствующее заявление. Адвокат уточнила, что ее подзащитный не «паркетный» генерал, поскольку участвовал в боевых действиях не только в Украине, но и в Сирии и других горячих точках.

Закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны для отправки на войну, Госдума приняла 24 сентября сразу во втором и третьем чтениях. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Об уголовном деле против Муминджанова стало известно 2 сентября. Его задержали по обвинению в получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК).

По версии следствия, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал за 20 млн рублей помог коммерческим компаниям заключить контракты на 1,5 млрд рублей на поставку обмундирования для военных, в том числе находящихся в Украине. Муминджанов занимал указанный пост с 2019 по февраль 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он не признает.