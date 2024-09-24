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США поставят Украине грозное оружие

24 сентября 2024, 22:57 2968

США намерены в среду объявить о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $375 млн, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Пакет должен включать в себя кассетные боеприпасы, которые можно будет применять с украинских истребителей. О планируемых объемах таких поставок не сообщается.

Также США намерены передать Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelin и другое противотанковое оружие, колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой и мостоукладчики, другой транспорт и оборудование.

AP уточняет, что с учетом этого пакета общая помощь США Украине в сфере безопасности за период с февраля 2022 года составит более $56,2 млрд.

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