Новый глава МИД Украины едет в Венгрию

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Венгрию. Это произойдет на следующей неделе. Об этом в интервью Index заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Глава украинской дипломатии прибудет в Будапешт на следующей неделе. Закон о нацменьшинствах - одна из ключевых тем на повестке дня", - заявил Сийярто, который сейчас находится на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как утверждает Будапешт, венгерское меньшинство в Украине лишили права обучения на родном языке в школах после 4 класса. Глава МИД Венгрии выразил надежду, что этот вопрос удастся решить с новым украинским министром иностранных дел.