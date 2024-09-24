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Новый глава МИД Украины едет в Венгрию

24 сентября 2024, 23:23 503

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Венгрию. Это произойдет на следующей неделе. Об этом в интервью Index заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Глава украинской дипломатии прибудет в Будапешт на следующей неделе. Закон о нацменьшинствах - одна из ключевых тем на повестке дня", - заявил Сийярто, который сейчас находится на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как утверждает Будапешт, венгерское меньшинство в Украине лишили права обучения на родном языке в школах после 4 класса. Глава МИД Венгрии выразил надежду, что этот вопрос удастся решить с новым украинским министром иностранных дел.

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