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Зеленский: Россия хочет устроить ядерную катастрофу

24 сентября 2024, 23:43 1359

Россияне хотят атаковать 3 украинских АЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН. По словам Зеленского, у украинской власти есть такая информация.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия готовится ударить по атомной энергетике Украины.

Украинский лидер также заявил, что Россию надо принудить к миру. «Россию можно только принудить к миру, и именно это и нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне и единственного нарушителя Устава ООН», - подчеркнул Зеленский.

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Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы
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Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
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00:48 5486
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
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