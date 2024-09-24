Зеленский: Россия хочет устроить ядерную катастрофу
Россияне хотят атаковать 3 украинских АЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН. По словам Зеленского, у украинской власти есть такая информация.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия готовится ударить по атомной энергетике Украины.
Украинский лидер также заявил, что Россию надо принудить к миру. «Россию можно только принудить к миру, и именно это и нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне и единственного нарушителя Устава ООН», - подчеркнул Зеленский.