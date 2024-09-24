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Позитивная встреча Эрдогана с премьером Греции

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24 сентября 2024, 23:47 716

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились во вторник, 24 сентября, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказали в пресс-службе греческого лидера.

Отмечается, что Мицотакис и Эрдоган обсудили прогресс в политическом диалоге и позитивную повестку дня.

Они также договорились "активизировать сотрудничество в сфере миграции в ближайший период с целью ликвидации сетей торговцев людьми, которые ставят под угрозу человеческие жизни", говорится в сообщении.

Афины также анонсировали созыв Высшего совета сотрудничества между Грецией и Турцией, который должен состояться в Анкаре в январе 2025 года.

Это вторая с начала года встреча лидеров Греции и Турции: предыдущая состоялась в июле в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

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