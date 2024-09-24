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Мрачные прогнозы от президента Сербии

00:19 727

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир «находится на пороге ядерной катастрофы» из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», - заявил сербский президент.

Вучич добавил, что народ Сербии «глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах», которые происходят во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке и Украине.

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00:48 5488
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
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