Мрачные прогнозы от президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир «находится на пороге ядерной катастрофы» из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», - заявил сербский президент.

Вучич добавил, что народ Сербии «глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах», которые происходят во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке и Украине.