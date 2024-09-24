Встреча Эрдогана и Пашиняна
В Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Никола Пашиняна. Согласно информации, Эрдоган принял Пашиняна в Турецком доме в Нью-Йорке.
September 24, 2024
Эрдоган на встрече с Пашиняном обсудил нормализацию двухсторонних отношений, а также мирный процесс между Баку и Ереваном, сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции. Турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает установление прочного мира между Баку и Ереваном, и отметил продолжающиеся в этом направлении усилия. Эрдоган также отметил значительный прогресс на пути к нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий, выразил искреннюю поддержку продолжению диалога.