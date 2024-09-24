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Встреча Эрдогана и Пашиняна

новость дополнена; видео
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В Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Никола Пашиняна. Согласно информации, Эрдоган принял Пашиняна в Турецком доме в Нью-Йорке.

Эрдоган на встрече с Пашиняном обсудил нормализацию двухсторонних отношений, а также мирный процесс между Баку и Ереваном, сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции. Турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает установление прочного мира между Баку и Ереваном, и отметил продолжающиеся в этом направлении усилия. Эрдоган также отметил значительный прогресс на пути к нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий, выразил искреннюю поддержку продолжению диалога.

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