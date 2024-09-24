Украинского депутата задержали в Лондоне

Во вторник, 24 сентября, в Лондоне задержали объявленного в розыск в Украине депутата Верховной рады Артема Дмитрука.

Вечером он опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявляет, что Украина требует срочно экстрадировать его в страну. По его словам, уже прошло судебное заседание по этому делу. Других деталей нардеп не сообщил.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский требует моей срочной экстрадиции. Сегодня в рамках этого процесса я был задержан сотрудниками правоохранительных органов - после этого состоялось судебное заседание. Скажу одно: я буду оставаться с вами на связи», - сказал Дмитрук.

В конце августа СМИ сообщили, что нардепа Артема Дмитрука заметили в Молдове. После этого Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.