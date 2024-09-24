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Генсек ООН встретится с Лавровым

01:19 404

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Да, пока встреча запланирована на четверг», — отметил он, не уточняя тему грядущих переговоров.

В последний раз Гутерриш встречался с Лавровым год назад, 22 сентября 2023 года.

На встрече Лавров и Гутерриш, как сообщалось, «обсудили ряд актуальных проблем, в том числе войну в Украине и вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации».

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