Трамп об Украине: «Пора заканчивать»

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединённым Штатам нужно выйти из войны в Украине. По мнению Трампа, вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден не имеют соответствующего плана.

«Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Они не могут нас вывести», - сказал Трамп, выступая в Джорджии. Американские военные не участвуют в военном конфликте Украины и России, однако Вашингтон предоставил Киеву военную и гуманитарную помощь стоимостью в миллиарды долларов.

«Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если только я не стану президентом. Я все сделаю. Я добьюсь переговоров, я выйду из нее. Мы должны выйти. Байден говорит: «Мы не уйдем, пока не победим». А что произойдет, если они [Россия] победят?» - сказал Трамп.