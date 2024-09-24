Президент Ирана против войны в Украине

В ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН президент заявил, что «диалог - единственный способ решить кризис между двумя странами». По словам Пезешкиана, Тегеран «выступает против войны».

«Иран подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы», - добавил он.

Пезешкиан также заявил, что «односторонние санкции, введенные Западом в отношении Ирана, представляют собой бесчеловечное оружие, ставящее под угрозу жизни тысяч невинных людей».

«Санкции – это разрушительное и бесчеловечное оружие, призванное парализовать экономику страны. Лишение доступа к необходимым лекарствам стало одним из самых болезненных последствий санкций, подвергающих опасности жизни тысяч невинных людей. Эта мера является не только вопиющим нарушением прав человека, но и преступлением против человечности», - добавил иранский президент.