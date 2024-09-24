Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери

В марте этого года после терактов, совершенных в Москве террористами ИГИЛ из Таджикистана, Россия начала активную кампанию по выдворению мигрантов из бывших республик Советского Союза. Ужесточение законодательства до беспрецедентного уровня позволит властям РФ депортировать мигрантов без вынесения судебных решений. Как писал haqqin.az, им также будет запрещено работать в ряде ключевых отраслей, таких, как общественное питание, торговля, транспорт, здравоохранение и образование. Словом, жизнь для нелегальных мигрантов в России практически, становится невозможной. На днях заместитель министра внутренних дел России, генерал Александр Горовой, заявил в интервью газете «Коммерсант», что будет создан специальный реестр нелегальных мигрантов.

«Права тех, кто попадет в этот реестр, будут значительно ограничены, - подчеркнул Горовой. - В частности, им будет запрещено вступать в брак, отправлять детей в школу, приобретать и водить автомобили, арендовать жилье… Они также не смогут пользоваться банковскими услугами и регистрировать имущество на территории России». Ни для кого не секрет, что периодически Москва использует тему мигрантов из бывших советских республик в качестве рычага политического давления. Это особенно заметно, когда возникают разногласия между Россией со странами Центральной Азии или Южного Кавказа. В таких случаях используется практика массового выдворения мигрантов за пределы Российской Федерации. Нынешняя же масштабная кампания России по сокращению числа приезжих может вызвать в странах исхода мигрантов серьезные социально-экономические проблемы. Как сообщают средства массовой информации Центральной Азии, ужесточение законодательства РФ уже привело к массовому возвращению на родину мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Особенно сложно приходится этническим таджикам, сталкивающимся в России с откровенно агрессивным отношением. Их либо задерживают на несколько дней в аэропортах без каких-либо объяснений, либо сразу депортируют, используя в качестве причины различные основания.

На этом фоне Европейский Союз проявляет сдержанную готовность принять трудовых мигрантов из Центральной Азии, что, по мнению аналитиков, является частью внешнеполитической стратегии Брюсселя, направленной на укрепление влияния ЕС в регионе Центральной Азии. Следует отметить, что Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан неоднократно пытались обсудить с российскими властями ухудшающуюся ситуацию с мигрантами. Однако им было четко заявлено, что в этих вопросах Москва «в первую очередь, будет исходить из соображений собственной безопасности и национальных интересов». Таким образом, позиция России открывает перед Западом возможность наладить более тесные связи с Центральной Азией, для стран которой денежные переводы мигрантов играют в экономике значительную роль, составляя от 10 процентов ВВП в Узбекистане, до более чем 40 процентов в Таджикистане. 15 сентября канцлер Германии Олаф Шольц, совершавший официальный визит в Узбекистан, подписал в Ташкенте миграционное соглашение. Хотя детали этого документа не публиковались, известно, что это соглашение открывает для квалифицированных работников из Узбекистана возможность трудоустройства в Германии.

Напомним, что канцлер Шольц посетил Ташкент накануне визита в Казахстан, где 17 сентября провел переговоры с лидерами пяти стран Центральной Азии, ставшие продолжением первых в истории Германии переговоров в формате «5+1» с представителями государств Центральной Азии, проходивших год назад в Берлине. Усиление интереса Запада к этому региону, ставшее особенно заметным на второй год войны России в Украине, связано со стремлением Евросоюза заключить с центральноазиатскими государствами соглашения о поставках природных ресурсов, а также с желанием обеспечить соблюдение экономических санкций против России. Следует также отметить, что миграция, особенно, нелегальная, остается острой темой для многих западных стран, включая Германию, активно используемой правыми политическими силами. Однако в вопросах углубления связей с Центральной Азией миграционные соглашения представляют собой одну из немногих сфер, в которых Евросоюз может выполнить свои обещания в краткосрочной перспективе. «Правительство Германии оказалось в довольно сложной ситуации, - сказал в интервью узбекской службе радио «Свобода» Ян Матусевич, исследователь и журналист, занимающийся вопросами миграции в Евразии. - Оно пытается сбалансировать антимигрантские настроения, усилившиеся после успехов на выборах крайне правых партий, с необходимостью решить проблемы нехватки рабочей силы, тормозящие экономику ФРГ. В результате, мы видим соглашения, которые, с одной стороны, ужесточают меры в отношении нелегальных мигрантов, а с другой, предоставляют возможности трудоустройства для квалифицированных специалистов и студентов». К примеру, Великобритания, в которой антимигрантские настроения привели недавно к массовым беспорядкам, в рамках программы по найму сезонных рабочих ежегодно привлекает тысячи мигрантов из Центральной Азии. Отмечается, что высокий спрос на эту программу даже породил множество случаев мошенничества и эксплуатации со стороны агентств по найму, рекламирующих подобные вакансии.