В последние дни в грузинских СМИ тиражируются слухи о готовности нынешнего правительства во глава с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе подписать с Абхазией и Южной Осетией договор о неприменении силы. Отметим, что сразу же после завершения русско-грузинской войны Москва, а также сепаратистские правительства в Сухуми и Цхинвали в течение многих лет требуют от властей Грузии взять на себя юридические обязательства о неприменении силы. Этот вопрос, в частности, обсуждается в ходе Женевских дискуссий. Речь идет о подписании документа между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Следует уточнить, что вплоть до настоящего времени официальный Тбилиси заявлял, что стороной конфликта являются не Сухуми и Цхинвали, а Россия. И именно с ней Грузия готова обсуждать подписание такого соглашения.

По информации грузинского телеканала «Формула», Бидзина Иванишвили, почетный председатель партии «Грузинская мечта», получил личное сообщение из США, согласно которому официальный Вашингтон прекращает общение с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и его администрацией. Кроме того, по имеющимся данным, Тбилиси намерен отозвать из Вашингтона для консультаций посла Грузии в США. Сообщается, что это решение было принято лично Иванишвили. «Хочу отметить, что на декларативном уровне Михаил Саакашвили, еще будучи президентом, заявил в Европарламенте, что Грузия не будет прибегать к силовым мерам против Сухуми и Цхинвали, - напомнил известный грузинский политолог, директор Центра российских исследований Давид Дарчиашвили, комментируя по просьбе haqqin.az информацию телеканала «Формула». - Однако демонстрация мирных намерений Тбилиси не вызвала ответных шагов Абхазии и Южной Осетии в сторону деоккупации. Если Ираклий Кобахидзе планирует подписать что-то на уровне международного договора с оккупированными регионами, то это, по меньшей мере, будет означать de facto признание их независимости и станет ударом по национальным интересам Грузии. Как известно, нынешнее грузинское руководство обвиняет в войне с Россией 2008 года предыдущую власть Саакашвили, и тем самым наносит огромный урон интересам страны. Следует понимать, что подписании соглашения о неприменении силы с представителями оккупированных регионов противоречит грузинской политике непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, которая проводилась как партией Саакашвили «Национальное действие», так и нынешней «Грузинской мечтой». Отход от этой политики противоречит принципам территориальной целостности и нерушимости границ Грузии».