Как в Азербайджане удаляют селезенку?

В 2022-2024 годах (за первые 4 месяца) в рамках обязательного медицинского страхования проведено 540 операций по удалению селезенки (спленэктомия). 530 из них было связано с полным, а 10 - с частичным удалением селезенки.

Об этом haqqin.azсообщили в Агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана.

Спленэктомия в основном выполняется через разрез в брюшной полости. Операция также может проводиться лапароскопически. Операция, проведенная обоими методами, покрывается обязательным медицинским страхованием.