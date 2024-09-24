USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Как в Азербайджане удаляют селезенку?

Ульвия Худиева, собкор
03:06 118

В 2022-2024 годах (за первые 4 месяца) в рамках обязательного медицинского страхования проведено 540 операций по удалению селезенки (спленэктомия). 530 из них было связано с полным, а 10 - с частичным удалением селезенки.

Об этом haqqin.azсообщили в Агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана.

Спленэктомия в основном выполняется через разрез в брюшной полости. Операция также может проводиться лапароскопически. Операция, проведенная обоими методами, покрывается обязательным медицинским страхованием.

УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ, биопсия, лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для диагностики заболеваний селезенки и перед операцией, покрываются за счет обязательного медицинского страхования страхования (its.gov.az/xidmetler-zerfi).

Нарушение анатомической структурной целостности органа в результате абдоминальной травмы, осложнения таких патологических процессов, как разрыв селезенки, аневризма селезеночной артерии, доброкачественные и злокачественные опухоли, абсцесс селезенки, паразитарные и непаразитарные кисты являются показаниями к операции. Кроме того, спленэктомия назначается при тромбозе селезеночной вены, сопровождающемся кровотечением из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, неэффективности терапевтического лечения при болезни Верльгофа (хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся сокращением количества тромбоцитов), патологическом увеличении селезенки на фоне аутоиммунных заболеваний и заболеваний крови.

Следует отметить, что селезенка - важный кроветворный орган, защищающий иммунную систему, расположенный под левым ребром, слева от желудка. Здоровая селезенка выполняет ряд функций, отвечающих за работу всего организма. Селезенка участвует в образовании клеток крови и их компонентов, выполняет фильтрующую функцию, благодаря чему очищает от бактерий и вирусов, попадающих в организм человека. Люди с удаленной селезенкой более подвержены пневмонии, менингиту и другим инфекционным заболеваниям, вызванным различными инфекциями. По этой причине людям с удаленной селезенкой за несколько недель до плановой операции и через 3 недели после экстренной операции рекомендуется вакцинироваться против менингококковой, пневмококковой и иных инфекций.

Отметим, что спленэктомия проводится за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB и Научно-хирургическом центре имени М.А.Топчубашева, подведомственном Министерству здравоохранения.

Что за документ Иванишвили подпишет с Абхазией и Осетией?
Что за документ Иванишвили подпишет с Абхазией и Осетией? экспертная оценка Давида Дарчиашвили
02:58 251
«Эта бомба взорвалась»
«Эта бомба взорвалась» известный политолог Шимон Бриман комментирует для haqqin.az
24 сентября 2024, 22:20 5159
«Хезболла» наносит ответный удар: Горит израильская база
«Хезболла» наносит ответный удар: Горит израильская база видео; обновлено 00:48
00:48 6609
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема, все еще актуально
24 сентября 2024, 17:17 4060
Трамп об Украине: «Пора заканчивать»
Трамп об Украине: «Пора заканчивать»
01:41 874
Эрдоган сделал подарок Пашиняну
Эрдоган сделал подарок Пашиняну фото; обновлено 01:29; видео
01:29 3409
Зеленский: Россия хочет устроить ядерную катастрофу
Зеленский: Россия хочет устроить ядерную катастрофу
24 сентября 2024, 23:43 2066
США поставят Украине грозное оружие
США поставят Украине грозное оружие
24 сентября 2024, 22:57 3888
Генерал Муминджанов рвется на фронт
Генерал Муминджанов рвется на фронт
24 сентября 2024, 22:41 3869
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит?
24 сентября 2024, 19:37 10759
Пашинян готов к миру с Баку
Пашинян готов к миру с Баку
24 сентября 2024, 22:10 4553

ЭТО ВАЖНО

Что за документ Иванишвили подпишет с Абхазией и Осетией?
Что за документ Иванишвили подпишет с Абхазией и Осетией? экспертная оценка Давида Дарчиашвили
02:58 251
«Эта бомба взорвалась»
«Эта бомба взорвалась» известный политолог Шимон Бриман комментирует для haqqin.az
24 сентября 2024, 22:20 5159
«Хезболла» наносит ответный удар: Горит израильская база
«Хезболла» наносит ответный удар: Горит израильская база видео; обновлено 00:48
00:48 6609
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема, все еще актуально
24 сентября 2024, 17:17 4060
Трамп об Украине: «Пора заканчивать»
Трамп об Украине: «Пора заканчивать»
01:41 874
Эрдоган сделал подарок Пашиняну
Эрдоган сделал подарок Пашиняну фото; обновлено 01:29; видео
01:29 3409
Зеленский: Россия хочет устроить ядерную катастрофу
Зеленский: Россия хочет устроить ядерную катастрофу
24 сентября 2024, 23:43 2066
США поставят Украине грозное оружие
США поставят Украине грозное оружие
24 сентября 2024, 22:57 3888
Генерал Муминджанов рвется на фронт
Генерал Муминджанов рвется на фронт
24 сентября 2024, 22:41 3869
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит?
24 сентября 2024, 19:37 10759
Пашинян готов к миру с Баку
Пашинян готов к миру с Баку
24 сентября 2024, 22:10 4553
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться