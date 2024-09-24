Как в Азербайджане удаляют селезенку?
В 2022-2024 годах (за первые 4 месяца) в рамках обязательного медицинского страхования проведено 540 операций по удалению селезенки (спленэктомия). 530 из них было связано с полным, а 10 - с частичным удалением селезенки.
Об этом haqqin.azсообщили в Агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана.
Спленэктомия в основном выполняется через разрез в брюшной полости. Операция также может проводиться лапароскопически. Операция, проведенная обоими методами, покрывается обязательным медицинским страхованием.
УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ, биопсия, лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для диагностики заболеваний селезенки и перед операцией, покрываются за счет обязательного медицинского страхования страхования (its.gov.az/xidmetler-zerfi).
Нарушение анатомической структурной целостности органа в результате абдоминальной травмы, осложнения таких патологических процессов, как разрыв селезенки, аневризма селезеночной артерии, доброкачественные и злокачественные опухоли, абсцесс селезенки, паразитарные и непаразитарные кисты являются показаниями к операции. Кроме того, спленэктомия назначается при тромбозе селезеночной вены, сопровождающемся кровотечением из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, неэффективности терапевтического лечения при болезни Верльгофа (хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся сокращением количества тромбоцитов), патологическом увеличении селезенки на фоне аутоиммунных заболеваний и заболеваний крови.
Следует отметить, что селезенка - важный кроветворный орган, защищающий иммунную систему, расположенный под левым ребром, слева от желудка. Здоровая селезенка выполняет ряд функций, отвечающих за работу всего организма. Селезенка участвует в образовании клеток крови и их компонентов, выполняет фильтрующую функцию, благодаря чему очищает от бактерий и вирусов, попадающих в организм человека. Люди с удаленной селезенкой более подвержены пневмонии, менингиту и другим инфекционным заболеваниям, вызванным различными инфекциями. По этой причине людям с удаленной селезенкой за несколько недель до плановой операции и через 3 недели после экстренной операции рекомендуется вакцинироваться против менингококковой, пневмококковой и иных инфекций.
Отметим, что спленэктомия проводится за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB и Научно-хирургическом центре имени М.А.Топчубашева, подведомственном Министерству здравоохранения.