Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией

Президент Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Тегеран «никогда не одобрял агрессию против территории Украины» и сообщил о готовности начать диалог с Западом. То, о чем так долго говорили на haqqin.az – свершилось. Тегеран публично выставил на торги свои отношения с Москвой, рассчитывая получить за это «справедливую цену от Запада». Его «коммерческое предложение» стало для Кремля неожиданностью, но не особо взволновало, что следует из заочного ответа ему пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова: «Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины нашим иранским друзьям. У нас c Ираном весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться».

Но об этой ситуации чуть позже, сейчас советую обратить внимание на другое заявление иранского президента, также сделанное им в Нью-Йорке: «Иран, возможно, отправлял ракеты в Россию в прошлом. Но с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок не было». Что примечательно, здесь Пезешкиан сказал правду. Но не всю. Дело в том, что поставки ракет и БПЛА в Россию – прерогатива КСИР. А это – государство в государстве, или, как принято говорить – «глубинное государство Ирана», имеющее полное право не отчитываться перед президентом страны в своих действиях, только перед Верховным лидером. Так что вполне вероятно, что Пезешкиана о поставках ракет действительно не уведомляли. Что в Тегеране происходит достаточно часто, вспомним ситуацию, когда в иранскую столицу был приглашен Башар Асад, а Джавада Зарифа, министра иностранных дел в тогдашней администрации президента Рухани, об этом не сочли нужным проинформировать, более того – даже на протокольные мероприятия не пригласили. Скандал в элитах вышел большой, но с КСИР, а тогда еще был жив Касем Сулеймани, как с гуся вода.