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Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией

новый поворот
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
03:17 978

Президент Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Тегеран «никогда не одобрял агрессию против территории Украины» и сообщил о готовности начать диалог с Западом.

То, о чем так долго говорили на haqqin.az – свершилось. Тегеран публично выставил на торги свои отношения с Москвой, рассчитывая получить за это «справедливую цену от Запада».

Его «коммерческое предложение» стало для Кремля неожиданностью, но не особо взволновало, что следует из заочного ответа ему пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова: «Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины нашим иранским друзьям. У нас c Ираном весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться».

То, о чем так долго говорили на haqqin.az – свершилось

Но об этой ситуации чуть позже, сейчас советую обратить внимание на другое заявление иранского президента, также сделанное им в Нью-Йорке: «Иран, возможно, отправлял ракеты в Россию в прошлом. Но с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок не было». Что примечательно, здесь Пезешкиан сказал правду. Но не всю.

Дело в том, что поставки ракет и БПЛА в Россию – прерогатива КСИР. А это – государство в государстве, или, как принято говорить – «глубинное государство Ирана», имеющее полное право не отчитываться перед президентом страны в своих действиях, только перед Верховным лидером. Так что вполне вероятно, что Пезешкиана о поставках ракет действительно не уведомляли.

Что в Тегеране происходит достаточно часто, вспомним ситуацию, когда в иранскую столицу был приглашен Башар Асад, а Джавада Зарифа, министра иностранных дел в тогдашней администрации президента Рухани, об этом не сочли нужным проинформировать, более того – даже на протокольные мероприятия не пригласили. Скандал в элитах вышел большой, но с КСИР, а тогда еще был жив Касем Сулеймани, как с гуся вода.

Пезешкиан может всего лишь фотографироваться с генералами из "глубинного государства". Но подчиняются они Верховному правителю страны

Так и с ракетами. Пезешкиану про передачу ракет просто ничего не сказали, и о случившемся он, конечно, узнал – но дело уже было решено. Да и что он, собственно, мог сделать, если бы знал заранее? Смотреть выше – КСИР иранскому президенту не подотчетен.

Собственно, в этом и суть того циркового номера, который иранский президент совершил в Нью-Йорке, когда выставил на торги российско-иранские отношения. Сказать-то он может все, что угодно. Причем, нет сомнений что эти его слова были санкционированы Верховным лидером, даже те, когда он высказал предположение, что Иран и США могут быть братьями. Но вот как он воплотит эти намерения, в которые, вполне допускаю, искренне верит, в реальность?

Вариантов здесь только два.

Первый – Пезешкиан вступит в борьбу с глубинным государством, то есть – с КСИР, который пусть и с оговорками, но все же заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Кремлем. Что крайне маловероятно, нынешний иранский президент не боец, не мастер интриги, он ведомый своими советниками, в каждом из которых не может быть уверен. Поэтому он будет всячески избегать любых конфликтов, тем более с КСИР.

А второй вариант – если решение о сокращении отношений с Москвой и переориентации внешней политики Ирана на западное направление даст лично Верховный лидер. И отдаст соответствующее личное распоряжение всем ветвям иранской власти.

А он делать это не спешит. Поскольку, пусть временное, но партнерство с Россией – это пока синица в руке. А вот выгоды, полученные за прекращение такого партнерства от Запада – пока журавль в небе. Да и никаких конкретных выгод этот самый Запад пока не предлагает.

А пока высшее лицо Ирана находится в раздумьях, Пезешкиану приходится выступать в роли циркового артиста. Собственно, так к нему на Западе и относятся.

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