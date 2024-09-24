Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов

Несколько дней назад haqqin.az сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь в Нью-Йорке на 79-й Генеральной Ассамблее ООН, планирует встретиться с представителями ведущих компаний США. Вся правительственная бюрократия в Анкаре с беспокойством ожидала, что Эрдоган и министр финансов Мехмет Шимшек предпримут определенные шаги, дабы убедить американских инвесторов вернуться в турецкую экономику. В отличие от предыдущих лет, встреча с американскими гигантами-инвесторами совпала с периодом относительного потепления в американо-турецких отношениях, что выразилось в смягчении позиции Конгресса США по пресловутой сделке с Турцией по истребителям F-16, усилиями Анкары по историческому обмену пленными между Киевом и Москвой, а также переговорами бывшего посла США в Турции, а ныне советника Госдепартамента Джона Басса с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых американский дипломат получил от Фидана пакет требований Анкары, включающий 25 пунктов.

Но вернемся к встрече с американским бизнес-сообществом. Эрдоган рассказал о новых возможностях для совместных проектов и партнерств, подчеркнув, что экономические и торговые вопросы остаются ключевыми элементами в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Турецкий президент открыто заявил, что заинтересован в увеличении товарооборота, который в прошлом году превысил 30 миллиардов долларов: «Как я не раз говорил, у нас есть значительный потенциал для постоянного роста этих показателей», отметил Эрдоган. И тут же обозначил новую цель: «цифра 100 миллиардов в год в торговле между Турцией и США – цель вполне достижимая, особенно, если будут отменены искусственные ограничения». Эрдоган предложил устранить односторонние меры, такие, как дополнительные таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также различные расследования и дискриминационные санкции CAATSA. Необдуманная и невыверенная политика Вашингтона в отношении Турции привела к введению в 2017 году так называемых санкций CAATSA - против оборонной промышленности Турции, обычно применяемых США лишь в отношении «враждебных стран». Эта мера была предпринята в ответ на закупку Турцией российских ЗРК С-400 после того, как американцы отказались продать туркам системы ПВО «Patriot».

И хотя экс-президент Дональд Трамп в течение долгого времени не подписывал документ, уже при администрации Байдена эмбарго стало официальным решением. По мнению экспертов, в условиях улучшения американо-турецких отношений, санкции CAATSA могут быть либо приостановлены одним решением, либо полностью отменены. Убеждая американских магнатов, Эрдоган жонглировал красноречивыми цифрами: за последние двадцать лет турецкая экономика росла в среднем на 5,4 процента в год, в инфраструктуру было вложено более 270 миллиардов долларов, а объем турецкого экспорта увеличился более чем в двадцать раз. Эрдогану было приятно подчеркнуть и очевидный факт: Турция стала крупнейшим в мире поставщиком беспилотных летательных аппаратов, а количество компаний с иностранным капиталом выросло в Турции с 6 до 83 тысяч. Турция начала ощущать и положительные результаты от реализации НЭПа, когда вступила в период значительного снижения инфляции и назначила на пост министра, ответственного за экономику, хорошо известного в США и Великобритании технократа Мехмета Шимшека. Эрдоган долго рассказывал о планах сотрудничества с американцами в таких отраслях, как возобновляемая энергетика, оборонная промышленность, биотехнологии и автомобильная индустрия. И причем не только в Турции, но и в различных регионах мира, особенно, в Центральной Азии и Африке.