Байрамов и Арагчи встретились в Нью-Йорке: что обсудили

Во вторник, 24 сентября, в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, в ходе встречи была достигнута договоренность, что культурное и религиозное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном является одним из ключевых факторов развития двусторонних отношений. Подчеркнута важность регулярных контактов между соответствующими официальными лицами двух стран для обеспечения преемственности и стабильности в отношениях.

В сообщении МИД также отмечается, что наличие сильной политической воли с обеих сторон является основой для развития азербайджано-иранских отношений. Азербайджан выразил полную приверженность сотрудничеству, основанному на принципах добрососедства, равенства, взаимного уважения и выгоды. Также была подчеркнута важность продолжения усилий по дальнейшему развитию этих отношений.