Байрамов и Арагчи встретились в Нью-Йорке: что обсудили
Во вторник, 24 сентября, в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Согласно сообщению ведомства, в ходе встречи была достигнута договоренность, что культурное и религиозное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном является одним из ключевых факторов развития двусторонних отношений. Подчеркнута важность регулярных контактов между соответствующими официальными лицами двух стран для обеспечения преемственности и стабильности в отношениях.
В сообщении МИД также отмечается, что наличие сильной политической воли с обеих сторон является основой для развития азербайджано-иранских отношений. Азербайджан выразил полную приверженность сотрудничеству, основанному на принципах добрососедства, равенства, взаимного уважения и выгоды. Также была подчеркнута важность продолжения усилий по дальнейшему развитию этих отношений.
В рамках активизации сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных областях, включая экономику, торговлю, транспорт и коммуникации, была подчеркнута важная роль Азербайджано-Иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, а также в выявлении взаимовыгодных проектов.
Иранская сторона была подробно проинформирована о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Было подчеркнуто, что самым серьезным препятствием на пути заключения окончательного мирного соглашения является продолжение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов Армении, особенно в Конституции этой страны. Было доведено до внимания, что на фоне продолжающихся реваншистских тенденций в Армении быстрая милитаризация Армении и увеличение ее военной поддержки со стороны различных государств наносят ущерб усилиям по установлению безопасности и стабильности в регионе.