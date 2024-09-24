Полиция со стрельбой задержала Ализаде

Сотрудники полиции нейтрализовали в Баку оказавшего вооруженное сопротивление мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, ночью 24 сентября ранее судимый Фарид Ализаде, 1991 года рождения, при задержании оказал сотрудникам полиции сопротивление, применив нож. Правоохранители открыли по нему предупредительный огонь из табельного оружия. Получивший ранение Ализаде был госпитализирован. У него обнаружили нож и героин в различных упаковках, предназначенный для продажи.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, следственные действия продолжаются.