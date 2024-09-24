ЦАХАЛ и «Хезболла» подтвердили гибель командира ракетных войск

«Сегодня [вторник], 24 сентября 2024 года, под руководством точной разведки Армии обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли удар по району Дахия в Бейруте и ликвидировали... Ибрагима Мухаммада Кубейси, начальника ракетных войск террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

Кубейси был убит вместе с другими командирами ракетных войск «Хезболлы». Ливанская группировка подтвердила их смерть. В ее заявлении говорится о смерти в результате израильского удара «командира Ибрагима Мохаммеда Кубейси», ставшего «мучеником на пути к Иерусалиму».

По данным ЦАХАЛ, Кубейси присоединился к группировке «Хезболла» в 1980-х. За время своей службы он занимал в том числе пост старшего офицера оперативного подразделения группировки в южном Ливане, а также командовал подразделением «Бадр» на Южном фронте «Хезболлы».

Массированные удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане Израиль нанес утром 23 сентября. В результате атак, по последним данным, число жертв составило 569 человек, а пострадали более 1,8 тыс. В тот же день Израиль начал в Ливане военную операцию, целью которой начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви назвал инфраструктуру «Хезболлы».