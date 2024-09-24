Азиатский банк развития об инфляции и экономическом росте в Азербайджане

В апрельском отчете ADO ожидания инфляции в Азербайджане были выше, на уровне 5,5% и 6,5% соответственно.

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на 2024 год до 2,1%, на 2025 год — до 3,8%. Об этом сообщается в сентябрьском выпуске отчета АБР «Перспективы развития Азии» (ADO).

По мнению АБР, снижение инфляции связано с продолжающимся эффектом жесткой денежно-кредитной политики, замедлением роста мировых цен на сырьевые товары и снижением инфляции у ключевых торговых партнеров Азербайджана. В первой половине 2024 года инфляция сократилась до 0,7%, по сравнению с 12,7% за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, в ADO отмечается, что АБР повысил прогноз роста экономики Азербайджана на 2024 год на 1,5 процентных пункта — до 2,7%.

В предыдущем, апрельском, отчете АБР прогнозировался рост на уровне 1,2%.

По прогнозам банка, в 2025 году ВВП Азербайджана вырастет на один процентный пункт - до 2,6%. В отчете аналитики отмечают, что основными факторами улучшения стали рост ненефтяного сектора, увеличение государственных расходов и усиление инвестиционной активности.

В первой половине 2024 года рост ненефтяной экономики составил 6,9%, тогда как углеводородный сектор показал скромный результат — 0,6%. При этом рост добычи газа на 3,4% более чем компенсировал снижение добычи нефти на 4,9%. В результате рост экономики ускорился с 0,5% в первой половине 2023 года до 4,3% в 2024 году. В сельском хозяйстве, напротив, наблюдается замедление роста с 3,4% до 0,2% из-за снижения производства сельскохозяйственных культур. Промышленность продемонстрировала рост на 0,9%, чему способствовало увеличение производства в нефтехимической и пищевой отраслях на 7,4%.