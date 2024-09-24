Иран «серьезно угрожает» жизни Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Иран якобы создает угрозу для его жизни.

«Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», - написал он на странице в соцсети Truth Social.

Республиканец добавил, что «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было». Трамп также поблагодарил Конгресс США за то, что тот «одобрил выделение дополнительных средств Секретной службе» для его охраны.