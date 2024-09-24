Глава Генштаба Беларуси в Баку

По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь - первый заместитель министра обороны, генерал-майор Павел Муравейко прибыл в Баку 25 сентября для участия в 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках визита запланировано проведение ряда встреч с целью обсуждения текущего состояния и перспектив развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.