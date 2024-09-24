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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Американцы поставили запрет Израилю

10:23 1587

Американские чиновники передали Израилю требование не разрушать государственную инфраструктуру Ливана при атаках на объекты организации «Хезболла». Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, ранее США давали понять, что красной линией для Вашингтона станут «сознательные и намеренные» действия Израиля, которые приведут к крупномасштабной войне.

Теперь требования американской стороны были уточнены: еврейскому государству ни при каких обстоятельствах нельзя наносить ущерб государственной инфраструктуре Ливана и нужно как можно точнее определять объекты «Хезболлы» при планировании военных операций.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил на пресс-конференции в Бейруте, что число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам на юге Ливана увеличилось до 569, ранены свыше 1,8 тыс. человек, среди жертв значатся 50 детей и 94 женщины.

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