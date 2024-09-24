При этом он уверяет, что Россия всегда уважала украинский народ и считает его братским.

Россия продолжит войну в Украине, если Запад не позволит устранить мирным путем «раковую опухоль» в виде «киевского режима», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

«Если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», - сказал Василий Небензя во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине, его цитирует ТАСС.

Постпред утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить западные страны стать прямыми участниками войны с Россией.

По его словам, Украина своими действиями хочет «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны». Само заседание Совбеза ООН Небензя характеризовал как «концертную площадку» для Владимира Зеленского.

Заседание Совбеза ООН состоялось 24 сентября. В своем выступлении на заседании Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины «невозможно закончить разговорами, нужны действия». Он призвал страны поддержать украинскую формулу мира.