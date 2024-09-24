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Лавров не сомневается: Россия победит...

10:40 1073

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия одержит победу в «развязанном западными странами руками украинцев конфликте». По его мнению, другого языка на Западе не понимают.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС.

Лавров заявил, что Россия по-настоящему сплотилась перед «лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал». Он отметил, что для возвращения к истокам ООН западным странам следует понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна». В этих условиях Западу необходимо «просто выполнять Устав ООН, как он был одобрен много лет назад».

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