Ильхаму Алиеву показали многоцелевые самолеты JF-17C

В Международном аэропорту Гейдар Алиев президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву были представлены современные, легкие, всепогодные многоцелевые самолеты JF-17C (Block-III) с дневным и ночным режимом, разработанные в качестве совместного проекта Авиационного комплекса Пакистана и Китайской авиационной корпорации Чэнду.

Эти самолеты уже включены в арсенал Военно-воздушных сил Азербайджана.