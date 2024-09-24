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Ильхаму Алиеву показали многоцелевые самолеты JF-17C

добавлено фото; обновлено 12:52
12:52 3710

В Международном аэропорту Гейдар Алиев президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву были представлены современные, легкие, всепогодные многоцелевые самолеты JF-17C (Block-III) с дневным и ночным режимом, разработанные в качестве совместного проекта Авиационного комплекса Пакистана и Китайской авиационной корпорации Чэнду.

Эти самолеты уже включены в арсенал Военно-воздушных сил Азербайджана.

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Ильхаму Алиеву показали многоцелевые самолеты JF-17C
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12:52 3712
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