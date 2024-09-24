На украинском фронте ситуация тяжелая. Русские непрерывно атакуют

Российские войска, пользуясь преимуществом в живой силе и технике, непрерывно атакуют украинские позиции, сообщает Генштаб ВСУ в очередной сводке.

За сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. В сводке указывается, что российские военные трижды пытались перейти к штурму около Волчанска на Харьковском направлении. Бои идут на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.

Также российская армия атакует украинские позиции в районе Угледара.

Кроме того, в сводке Генштаба ВСУ говорится и о ситуации в Курской области. Украинские военные утверждают, что за минувшие сутки российские самолеты нанесли 13 авиаударов по собственной территории.