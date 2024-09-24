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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

«Хезболла» заявила об ударе по пункту «Моссада»

11:02 896

Ливанское движение «Хезболла» запустило ракеты по штабу разведки Израиля «Моссад» под Тель-Авивом. Удар был нанесен ракетой «Кадер-1». Об этом со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщает Reuters.

«Ливанское сопротивление в 06.30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты «Кадер-1» по командному пункту «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства [«Хезболлы»], взрывы пейджеров и раций», — говорится в сообщении.

Сегодня утром сирены воздушной тревоги впервые гремели на территориях Тель-Авива и Нетании.

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