«Хезболла» заявила об ударе по пункту «Моссада»

Ливанское движение «Хезболла» запустило ракеты по штабу разведки Израиля «Моссад» под Тель-Авивом. Удар был нанесен ракетой «Кадер-1». Об этом со ссылкой на заявление «Хезболлы» сообщает Reuters.

«Ливанское сопротивление в 06.30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты «Кадер-1» по командному пункту «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства [«Хезболлы»], взрывы пейджеров и раций», — говорится в сообщении.

Сегодня утром сирены воздушной тревоги впервые гремели на территориях Тель-Авива и Нетании.