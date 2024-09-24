Полмиллиона учащихся в проекте «Цифровые навыки»

В 2024-2025 учебном году масштабы проекта «Цифровые навыки», реализуемого в рамках совместного сотрудничества Министерства науки и образования и международной школы программирования и математики «Алгоритмика», достигли полумиллиона учеников.

В рамках проекта, реализуемого на освобожденных от оккупации территориях с нового учебного года, количество школ по Азербайджану увеличилось до 762, из них добавилось 230 новых школ. В этом учебном году проект охватывает 6 тысяч учителей и 500 000 учащихся в 57 городах и районах страны.

Кроме того, в этом году в более 30 школах прошли вступительные экзамены в 10-й класс по специальности «Цифровые навыки», где углубленно преподается предмет «Информатика». В эти классы были приняты 826 учащихся. Всего в этом году 1370 учащихся продолжат обучение в 10-11 классах по направлению «Цифровые навыки».

Цель проекта – научить учеников алгоритмическому и логическому мышлению, навыкам подготовки проектов, а также основам программирования.