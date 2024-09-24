Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Накануне в Кабинете Министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» состоялось обсуждение проектов госбюджета, сводного бюджета на 2025 год и его показателей, концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития на предстоящие три года. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Об экономике, но начали с политики Члены правительства, обсуждая главный финансовый документ страны, не обошли стороной главные политические достижения: победу Ильхама Алиева в свете абсолютного восстановления территориальной целостности и госсуверенитета, геополитический поворот и новые международные реалии, которые и определили стратегическое видение Азербайджана на новом историческом отрезке. На заседании выступил премьер-министр Али Асадов.

Глава Кабмина особо отметил, что несмотря на растущую глобальную геополитическую напряженность, волатильность цен на международных сырьевых рынках, рост долга и дефицита бюджета в странах мира, в Азербайджане обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность. И благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и успешной реализации «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» в стране сохраняется экономическая активность, в том числе положительные темпы роста во всех сферах экономики, включая ненефтегазовый сектор. А.Асадов обратился к цифрам, которые сами говорят за себя: «За 8 месяцев валовой внутренний продукт увеличился на 4,3 процента, в том числе в ненефтяном секторе рост составил 7,0 процента. В ненефтяной промышленности зафиксирован рост на 7,8 процента. В настоящее время стратегические валютные резервы страны превысили 73 млрд долларов. Этот показатель равен 100 процентам ожидаемого к концу текущего года ВВП и превышает внешний государственный долг почти в 14 раз. Уровень прямого внешнего долга страны низкий. По состоянию на 1 сентября этот показатель составляет 5,3 млрд долларов, или 7,5 процента ВВП». А теперь о ценах и инфляции А.Асадов обратил внимание членов правительства на относительное снижение и стабилизацию цен на продовольственные товары во всем мире и влияние этого процесса на импортные цены, поддержание баланса на валютном рынке и укрепление номинального эффективного курса маната, обусловившие нахождение инфляции на низком уровне. Премьер особо подчеркнул: «За 8 месяцев 2024 года среднегодовая инфляция составила 1,3 процента, годовая инфляция – 3,5 процента». Почему был пересмотрен госбюджет? А.Асадов ответил на важный вопрос: почему в прошлом году был пересмотрен бюджет? Госбюджет 2024 года был пересмотрен вследствие положительных макрофискальных показателей, благоприятных цен на мировых энергетических рынках, профицита платежного баланса и дополнительных поступлений в государственный бюджет. В результате доходы бюджета выросли на 2,2 млрд манатов, а расходы бюджета - на 3 млрд манатов. Пересмотренный бюджет позволил профинансировать ряд дополнительных расходов, необходимых для укрепления обороноспособности и безопасности страны, реализации госпрограммы «Большого возвращения», организации мероприятий международного значения. Программа среднесрочных расходов на 2025 год и ближайшие три года разработана с учетом сложившейся внешней и внутренней макроэкономической среды, основных направлений и целей бюджетной политики, целей бюджетного правила и макроэкономических прогнозов.

Бюджетная политика на следующий год и среднесрочный период определялась с учетом следующих основных задач: - Реализация мер, предусмотренных в «Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы»; - Восстановление, реконструкция и реинтеграция в экономику страны Карабаха и Восточного Зангезура, обеспечение «Большого возвращения» на освобожденные территории; - Укрепление военной и оборонной способности и безопасности страны; - Дополнительный пакет социальной поддержки для усиления социальной защиты населения и улучшения его благосостояния; - Поддержка устойчивого экономического роста, обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости бюджета. Среднесрочные якоря Али Асадов сказал, что параметры макрофискальной структуры на 2025-2028 годы разработаны на основе среднесрочных «якорей» бюджетного правила и поддержания активов Государственного нефтяного фонда на стабильном уровне. «В расчетах бюджета на следующий год цена на нефть была взята на уровне 70 долларов. В 2025 году доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 36 миллиардов 616 миллионов манатов, а расходы - 39 миллиардов 667 миллионов манатов. Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП составляет 2,4%. Согласно макроэкономическим прогнозам, реальные темпы роста ВВП в 2025 году составят 3,5% и 4,9% в ненефтяном секторе. В среднесрочной перспективе темп роста ВВП ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 5%. В среднесрочной перспективе развитие ненефтяного сектора экономики является одной из основных целей на фоне ослабления темпов роста при снижении производства в нефтегазовом секторе. В результате успешной социально-экономической политики растущие экономические возможности Азербайджана внесли важный вклад в обеспечение социальной защиты и уровня благосостояния населения», - сказал Асадов.

Премьер отвечает: сколько потратили на Карабах Глава Кабмина остановил свое внимание и на восстановительных работах в Карабахе. По словам А.Асадова, начиная с 2020 года и включительно с 2024 года на реставрационно-восстановительные работы из госбюджета было выделено около 17,5 миллиарда манатов. В 2025 году (на эти цели) планируется выделить 4 млрд манатов. Али Асадов убежден, что продуманная внешняя политика главы азербайджанского государства является важнейшим фактором, играющим исключительную роль в укреплении экономической независимости страны и развитии экономических связей с геополитическими полюсами, а также в увеличении политического влияния Азербайджана в мировом масштабе. О чем еще говорил премьер? «В этом свете Азербайджан укрепляет свой статус на международной арене в качестве важного транспортно-логистического узла Евразии, а также надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Создаются совместные инвестиционные фонды и компании, определяются пути расширения взаимного торгово-экономического сотрудничества. Реализуются комплексные меры в направлении расширения транзитно-логистического потенциала Азербайджана и содействия транзитным грузоперевозкам. Азербайджан постоянно прилагает совместные усилия со странами-партнерами для развития и повышения потенциала международных транспортных коридоров, особенно «Срединного коридора» и коридора «Север-Юг», - сказал премьер. Выступили и другие Затем министр финансов Самир Шарифов выступил с докладом на тему «О проектах государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год и показателях сводного бюджета на последующие три года», министр экономики Микаил Джаббаров - с докладом на тему «О Концепции экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2025 год и последующие три года и прогнозных показателях», министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев – о «Бюджетном проекте Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2025 год». Премьера новых задач В завершение А.Асадов провозгласил основные задачи, стоящие перед правительством, исходя из сентябрьских тезисов президента Ильхама Алиева, озвученных на первом заседании Милли Меджлиса. 1. Как и в предыдущий период, важными задачами на ближайшие годы считаются успешная реализация «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» и выделение необходимых средств. При реализации стратегии соответствующие учреждения должны выполнять свои задачи вовремя и качественно. Контроль в этом направлении будет еще более усилен.

2. Реконструкция и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является одной из важнейших задач. Это сыграет роль «стимулирующего мультипликатора» развития ненефтяной экономики в среднесрочной перспективе. 3. В качестве приоритетного направления будет сосредоточена реализация «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы». Согласно поручению президента, руководители центральных органов исполнительной власти должны уделять пристальное внимание реализации программы в соответствии с направлениями деятельности, а также регулярно поддерживать и контролировать выполнение поставленных задач, посещая Нахчыван. 4. Одной из крупнейших статей государственного бюджета в ближайшие годы станут военные расходы. Согласно поручению главы государства, в центре внимания, как всегда, будет процесс строительства современной армии и повышения потенциала национальной безопасности, укрепления и модернизации оборонно-промышленного комплекса в соответствии с вызовами современности. 5. Развитие возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, и повышение энергоэффективности будет продолжено в предстоящий период. Особое внимание будет уделено мерам, принимаемым по созданию зеленой энергетической зоны в Карабахе. Одним из главных условий более масштабного и быстрого проведения восстановительных работ на освобожденных территориях является очистка этих территорий от многочисленных мин и неразорвавшихся боеприпасов. В связи с этим ANAMA и другие учреждения, участвующие в мероприятиях, должны осознать свою ответственность, а также расширить и ускорить свою деятельность. 6. COP29, одно из самых важных и масштабных международных мероприятий в мире, которое состоится в ноябре этого года в Азербайджане, является ярким примером растущего международного авторитета страны. Мероприятие будет проведено на присущем Азербайджану высоком уровне. Все члены правительства несут личную ответственность за выполнение задач, возложенных на министерства и другие учреждения, которыми они руководят. В этом направлении им следует работать тесно и слаженно.