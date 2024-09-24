Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Накануне в Кабинете Министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» состоялось обсуждение проектов госбюджета, сводного бюджета на 2025 год и его показателей, концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития на предстоящие три года.
Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Об экономике, но начали с политики
Члены правительства, обсуждая главный финансовый документ страны, не обошли стороной главные политические достижения: победу Ильхама Алиева в свете абсолютного восстановления территориальной целостности и госсуверенитета, геополитический поворот и новые международные реалии, которые и определили стратегическое видение Азербайджана на новом историческом отрезке.
На заседании выступил премьер-министр Али Асадов.
Глава Кабмина особо отметил, что несмотря на растущую глобальную геополитическую напряженность, волатильность цен на международных сырьевых рынках, рост долга и дефицита бюджета в странах мира, в Азербайджане обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность. И благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и успешной реализации «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» в стране сохраняется экономическая активность, в том числе положительные темпы роста во всех сферах экономики, включая ненефтегазовый сектор.
А.Асадов обратился к цифрам, которые сами говорят за себя: «За 8 месяцев валовой внутренний продукт увеличился на 4,3 процента, в том числе в ненефтяном секторе рост составил 7,0 процента. В ненефтяной промышленности зафиксирован рост на 7,8 процента. В настоящее время стратегические валютные резервы страны превысили 73 млрд долларов. Этот показатель равен 100 процентам ожидаемого к концу текущего года ВВП и превышает внешний государственный долг почти в 14 раз. Уровень прямого внешнего долга страны низкий. По состоянию на 1 сентября этот показатель составляет 5,3 млрд долларов, или 7,5 процента ВВП».
А теперь о ценах и инфляции
А.Асадов обратил внимание членов правительства на относительное снижение и стабилизацию цен на продовольственные товары во всем мире и влияние этого процесса на импортные цены, поддержание баланса на валютном рынке и укрепление номинального эффективного курса маната, обусловившие нахождение инфляции на низком уровне.
Премьер особо подчеркнул: «За 8 месяцев 2024 года среднегодовая инфляция составила 1,3 процента, годовая инфляция – 3,5 процента».
Почему был пересмотрен госбюджет?
А.Асадов ответил на важный вопрос: почему в прошлом году был пересмотрен бюджет? Госбюджет 2024 года был пересмотрен вследствие положительных макрофискальных показателей, благоприятных цен на мировых энергетических рынках, профицита платежного баланса и дополнительных поступлений в государственный бюджет. В результате доходы бюджета выросли на 2,2 млрд манатов, а расходы бюджета - на 3 млрд манатов.
Пересмотренный бюджет позволил профинансировать ряд дополнительных расходов, необходимых для укрепления обороноспособности и безопасности страны, реализации госпрограммы «Большого возвращения», организации мероприятий международного значения.
Программа среднесрочных расходов на 2025 год и ближайшие три года разработана с учетом сложившейся внешней и внутренней макроэкономической среды, основных направлений и целей бюджетной политики, целей бюджетного правила и макроэкономических прогнозов.
Бюджетная политика на следующий год и среднесрочный период определялась с учетом следующих основных задач:
- Реализация мер, предусмотренных в «Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы»;
- Восстановление, реконструкция и реинтеграция в экономику страны Карабаха и Восточного Зангезура, обеспечение «Большого возвращения» на освобожденные территории;
- Укрепление военной и оборонной способности и безопасности страны;
- Дополнительный пакет социальной поддержки для усиления социальной защиты населения и улучшения его благосостояния;
- Поддержка устойчивого экономического роста, обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости бюджета.
Среднесрочные якоря
Али Асадов сказал, что параметры макрофискальной структуры на 2025-2028 годы разработаны на основе среднесрочных «якорей» бюджетного правила и поддержания активов Государственного нефтяного фонда на стабильном уровне.
«В расчетах бюджета на следующий год цена на нефть была взята на уровне 70 долларов. В 2025 году доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 36 миллиардов 616 миллионов манатов, а расходы - 39 миллиардов 667 миллионов манатов. Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП составляет 2,4%.
Согласно макроэкономическим прогнозам, реальные темпы роста ВВП в 2025 году составят 3,5% и 4,9% в ненефтяном секторе. В среднесрочной перспективе темп роста ВВП ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 5%.
В среднесрочной перспективе развитие ненефтяного сектора экономики является одной из основных целей на фоне ослабления темпов роста при снижении производства в нефтегазовом секторе. В результате успешной социально-экономической политики растущие экономические возможности Азербайджана внесли важный вклад в обеспечение социальной защиты и уровня благосостояния населения», - сказал Асадов.
Премьер отвечает: сколько потратили на Карабах
Глава Кабмина остановил свое внимание и на восстановительных работах в Карабахе.
По словам А.Асадова, начиная с 2020 года и включительно с 2024 года на реставрационно-восстановительные работы из госбюджета было выделено около 17,5 миллиарда манатов. В 2025 году (на эти цели) планируется выделить 4 млрд манатов.
Али Асадов убежден, что продуманная внешняя политика главы азербайджанского государства является важнейшим фактором, играющим исключительную роль в укреплении экономической независимости страны и развитии экономических связей с геополитическими полюсами, а также в увеличении политического влияния Азербайджана в мировом масштабе.
О чем еще говорил премьер?
«В этом свете Азербайджан укрепляет свой статус на международной арене в качестве важного транспортно-логистического узла Евразии, а также надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Создаются совместные инвестиционные фонды и компании, определяются пути расширения взаимного торгово-экономического сотрудничества. Реализуются комплексные меры в направлении расширения транзитно-логистического потенциала Азербайджана и содействия транзитным грузоперевозкам. Азербайджан постоянно прилагает совместные усилия со странами-партнерами для развития и повышения потенциала международных транспортных коридоров, особенно «Срединного коридора» и коридора «Север-Юг», - сказал премьер.
Выступили и другие
Затем министр финансов Самир Шарифов выступил с докладом на тему «О проектах государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год и показателях сводного бюджета на последующие три года», министр экономики Микаил Джаббаров - с докладом на тему «О Концепции экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2025 год и последующие три года и прогнозных показателях», министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев – о «Бюджетном проекте Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2025 год».
Премьера новых задач
В завершение А.Асадов провозгласил основные задачи, стоящие перед правительством, исходя из сентябрьских тезисов президента Ильхама Алиева, озвученных на первом заседании Милли Меджлиса.
1. Как и в предыдущий период, важными задачами на ближайшие годы считаются успешная реализация «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» и выделение необходимых средств. При реализации стратегии соответствующие учреждения должны выполнять свои задачи вовремя и качественно. Контроль в этом направлении будет еще более усилен.
2. Реконструкция и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является одной из важнейших задач. Это сыграет роль «стимулирующего мультипликатора» развития ненефтяной экономики в среднесрочной перспективе.
3. В качестве приоритетного направления будет сосредоточена реализация «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы». Согласно поручению президента, руководители центральных органов исполнительной власти должны уделять пристальное внимание реализации программы в соответствии с направлениями деятельности, а также регулярно поддерживать и контролировать выполнение поставленных задач, посещая Нахчыван.
4. Одной из крупнейших статей государственного бюджета в ближайшие годы станут военные расходы. Согласно поручению главы государства, в центре внимания, как всегда, будет процесс строительства современной армии и повышения потенциала национальной безопасности, укрепления и модернизации оборонно-промышленного комплекса в соответствии с вызовами современности.
5. Развитие возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, и повышение энергоэффективности будет продолжено в предстоящий период. Особое внимание будет уделено мерам, принимаемым по созданию зеленой энергетической зоны в Карабахе. Одним из главных условий более масштабного и быстрого проведения восстановительных работ на освобожденных территориях является очистка этих территорий от многочисленных мин и неразорвавшихся боеприпасов. В связи с этим ANAMA и другие учреждения, участвующие в мероприятиях, должны осознать свою ответственность, а также расширить и ускорить свою деятельность.
6. COP29, одно из самых важных и масштабных международных мероприятий в мире, которое состоится в ноябре этого года в Азербайджане, является ярким примером растущего международного авторитета страны. Мероприятие будет проведено на присущем Азербайджану высоком уровне.
Все члены правительства несут личную ответственность за выполнение задач, возложенных на министерства и другие учреждения, которыми они руководят. В этом направлении им следует работать тесно и слаженно.
7. С учетом событий и вызовов на мировых рынках обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня самообеспеченности, импортозамещение и диверсификация географии экспорта будут приоритетными направлениями.
8. Будет продолжена работа в направлении повышения эффективности государственных инвестиций, стимулирования частных инвестиций, развития государственно-частного партнерства, в этом контексте будет поддержано предоставление налоговых льгот.
9. Будут приняты необходимые меры для обеспечения того, чтобы реальные темпы роста ненефтяной экономики превысили 5% в среднесрочной перспективе, а также для увеличения вклада таких секторов, как сельское хозяйство и ненефтяная промышленность, в этот рост.
10. В ближайшие дни ожидается принятие «Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов», охватывающей 2024−2040 годы, которая включает в себя эффективное использование, управление водными ресурсами и предотвращение их загрязнения, опреснение морской воды, модернизацию систем орошения, а также мероприятия по использованию водных ресурсов в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура.
11. В соответствии с задачами, вытекающими из масштабных реформ в гуманитарной сфере, особенно в области образования, проводимых государственным главой, будет продолжена работа по приведению национальной образовательной системы в соответствие с современными стандартами и повышению качества образования.
12. Будут продолжены реформы, связанные с реализацией Среднесрочной программы расходов, переходом к программно-ориентированному бюджетному механизму. В течение 2025-2028 годов планируется вовлечь в реформирование разделы «Здравоохранение», «Социальная защита и социальное обеспечение», «Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие подобные мероприятия». Словом, будет усилен контроль и эффективность экономного использования бюджетных средств.
Будет усилен контроль за экономным и целевым использованием бюджетных средств, а также эффективность их расходования.
14. В Налоговом кодексе продолжатся реформы, направленные на стимулирование инвестиционной среды и предпринимательской деятельности, снижение налогового бремени для предпринимателей, а также совершенствование механизма налогового контроля и налогово-таможенного администрирования.
15. В соответствии со стратегией заимствования будет продолжена работа по развитию внутреннего финансового рынка с учетом тесной координации фискальной и монетарной политики.
16. Обеспечение макроэкономической стабильности и удержание инфляции на уровне ниже 10% останется одной из основных задач правительства в следующем году для достижения устойчивого экономического роста. В этом контексте будет продолжена работа по совершенствованию системы «Мониторинга цен».