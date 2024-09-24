«Поедающие собак» гаитяне подали в суд на Трампа и требуют его ареста
Группа гаитян из Haitian Bridge Alliance (НКО гаитянских мигрантов) в Спрингфилде подала в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джеймса Ди Вэнса в связи с их недавними заявлениями о том, что гаитянские иммигранты едят местных домашних животных. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает NBC News.
«За последние две недели Трамп и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде. Вместе они распространили и усилили уже опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — заявил лидер Haitian Bridge Alliance Герлин Йозеф.
Представляющий интересы НКО адвокат Субодх Чандра указал на бездействие прокурора, настаивая на немедленном выдвижении обвинений против Трампа и Вэнса.
Гаитяне Спрингфилда обвиняют Трампа и Вэнса в нарушении правил госслужбы, ложных обвинениях, соучастии в преследовании с использованием телекоммуникационных технологий и усугублении ситуации с угрозами. Иск подан в муниципальный суд округа Кларк. Одно из главных требований — выдача ордеров на арест республиканцев. «Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас», — подчеркнул Чандра, отметив, что любого другого после таких же заявлений уже давно бы арестовали.
Во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис 10 сентября Трамп обвинил иммигрантов из Гаити в том, что они поедают домашних животных американцев. Слова Трампа вызвали широкий общественный резонанс. С похожими заявлениями позднее выступил и напарник Трампа по предвыборной гонке Джей Ди Вэнс.
Полиция Спрингфилда в ответ на слова Трампа заявила об отсутствии «достоверных сообщений» о том, что «домашние животные были ранены, травмированы или подверглись насилию со стороны отдельных лиц из иммигрантской общины».