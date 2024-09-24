«Поедающие собак» гаитяне подали в суд на Трампа и требуют его ареста

«За последние две недели Трамп и Вэнс возглавили усилия по очернению и угрозам гаитянскому сообществу в Спрингфилде. Вместе они распространили и усилили уже опровергнутое утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — заявил лидер Haitian Bridge Alliance Герлин Йозеф.

Группа гаитян из Haitian Bridge Alliance (НКО гаитянских мигрантов) в Спрингфилде подала в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джеймса Ди Вэнса в связи с их недавними заявлениями о том, что гаитянские иммигранты едят местных домашних животных. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает NBC News.

Представляющий интересы НКО адвокат Субодх Чандра указал на бездействие прокурора, настаивая на немедленном выдвижении обвинений против Трампа и Вэнса.

Гаитяне Спрингфилда обвиняют Трампа и Вэнса в нарушении правил госслужбы, ложных обвинениях, соучастии в преследовании с использованием телекоммуникационных технологий и усугублении ситуации с угрозами. Иск подан в муниципальный суд округа Кларк. Одно из главных требований — выдача ордеров на арест республиканцев. «Они должны нести ответственность перед законом так же, как и любой из нас», — подчеркнул Чандра, отметив, что любого другого после таких же заявлений уже давно бы арестовали.

Во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис 10 сентября Трамп обвинил иммигрантов из Гаити в том, что они поедают домашних животных американцев. Слова Трампа вызвали широкий общественный резонанс. С похожими заявлениями позднее выступил и напарник Трампа по предвыборной гонке Джей Ди Вэнс.

Полиция Спрингфилда в ответ на слова Трампа заявила об отсутствии «достоверных сообщений» о том, что «домашние животные были ранены, травмированы или подверглись насилию со стороны отдельных лиц из иммигрантской общины».