Трамп не будет встречаться с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в окружении республиканца.

«Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе, в котором говорилось, что Зеленский планировал встретиться с бывшим президентом», - пишет агентство.

Ранее о том, что Трамп пока не согласился на встречу, сообщало Reuters.