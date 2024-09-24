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Трамп не будет встречаться с Зеленским

11:25 890

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в окружении республиканца.

«Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе, в котором говорилось, что Зеленский планировал встретиться с бывшим президентом», - пишет агентство.

Ранее о том, что Трамп пока не согласился на встречу, сообщало Reuters.

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Особый карантинный режим в Азербайджане продлили
12:04 2283
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