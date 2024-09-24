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Администрация Байдена отказала Ираклию Кобахидзе

11:32 1737

Администрация президента США отменила приглашение на прием для премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленные источники.

Администрация президента США также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что контакты с Кобахидзе ограничены в связи с тем, что «недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа».

Президент США Джо Байден сегодня будет принимать лидеров стран, прибывших на Генассамблею ООН, на традиционном приеме в Нью-Йорке.

«Голос Америки» пишет, что в администрации премьера также подтвердили, что Кобахидзе на приеме не будет, однако не назвали причину.

Кобахидзе сегодня будет выступать с речью на заседании Генассамблеи ООН. До этого он присутствовал на официальном приеме ООН для глав делегаций и провел встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

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