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Россия может передать хуситам дальнобойные ракеты: идут секретные переговоры

Reuters
11:48 1102

Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 «Оникс» (в экспортном варианте — «Яхонт»), пишет Reuters со ссылкой на западные и региональные источники.

Один из собеседников сообщил, что переговоры начались еще при президенте Ирана Ибрагиме Раиси, погибшем в конце мая во время крушения его вертолета. Два региональных чиновника утверждают, что представители России и хуситов по крайней мере дважды в этом году встречались в Тегеране, а новые встречи ожидаются в ближайшие недели.

По данным семи источников Reuters, Россия еще не приняла решения о передаче ракет. «Иранцы выступают посредниками в этих переговорах, но не хотят подписываться под ними», — сказал источник агентства в западной разведке.

Ракеты П-800 «Оникс» с дальностью полета около 300 километров, по словам экспертов, позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для защищающих их военных кораблей США и Европы.

Ранее Россия, как выяснило Reuters, поставила эти же ракеты «Хезболле».

Три источника Reuters предполагают, что решение о поставке ракет хуситам может быть связано с позицией западных стран, которые обсуждают возможность разрешить Украине бить дальнобойным оружием по целям в глубине России. По словам американского чиновника, делегация США обсудила возможные переговоры России и хуситов с коллегами из Саудовской Аравии. Три собеседника агентства говорят, что саудовцы передали представителям России опасения США по поводу поставок ракет.

Официальный представитель йеменских хуситов Мохамед Абдель-Салам в ответ на вопрос журналистов о переговорах по поводу ракет заявил, что «не имеет понятия» об этом.

Как напоминает Reuters, «Яхонт» считается одной из самых совершенных противокорабельных ракет в мире. Она разработана таким образом, чтобы скользить по поверхности моря, избегая обнаружения, со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, что затрудняет ее перехват.

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