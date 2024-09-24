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Матвиенко переизбрали

11:59 715

Российские сенаторы вновь избрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации. Решение принято голосованием на первом заседании осенней сессии СФ в среду.

Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга и председателем СФ с 2011 года. В сентябре 2024 года истекал третий срок ее полномочий. После региональных выборов избранный губернатор Петербурга Александр Беглов вновь делегировал Матвиенко в Совет Федерации в качестве сенатора от исполнительной власти города.

С предложением проголосовать за избрание Матвиенко председателем палаты выступил старейший по возрасту сенатор Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались. Матвиенко переизбрали единогласно 155 сенаторов.

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