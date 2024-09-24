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Харрис увеличивает отрыв от Трампа

12:23 580

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис нарастила преимущество перед республиканцем Дональдом Трампом в предвыборном опросе Reuters/Ipsos во вторник и ведет с 47% против 40% в преддверии запланированных на 5 ноября президентских выборов в США.

Разрыв между кандидатами, согласно проведенному онлайн с 21 по 23 сентября опросу 1.029 американцев, составил 6 процентных пунктов на основе подсчета без округления. Среди зарегистрированных избирателей (таковых среди респондентов был 871) Харрис поддерживают 46,61%, Трампа - 40,48%. В предыдущем исследовании Reuters/Ipsos двумя неделями ранее разрыв составлял 5 процентных пунктов.

Предел погрешности свежего опроса составляет примерно 4 процентных пункта.

Отвечая на вопрос, кто из кандидатов в президенты США имеет более эффективный подход к проблемам экономики, занятости и безработицы, около 43% опрошенных ответили, что Трамп, и 41% назвали Харрис.

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