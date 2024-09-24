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Убившим героя Отечественной войны вынесен суровый приговор

12:27 1173

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Орхана Зейналова и Ильгара Абдуррахманова, обвиняемых в убийстве старшего прапорщика Государственной пограничной службы (ГПС) Джасарата Велиева.

Джасарат Велиев

Как сообщает haqqin.az, судья Эльдар Исмаилов приговорил обвиняемого Орхана Зейналова к 19 годам, а Ильгара Абдуррахманова – к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

В ходе расследования возникли основательные подозрения в том, что группа лиц, включая Орхана Зейналова и его знакомого Ильгара Абдуррахманова, из хулиганских намерений умышленно убила с особой жестокостью Дж.Велиева путем нанесения ему многочисленных ножевых ранений, а также пыталась убить Дж.Гасанова.

Вышеуказанным лицам были предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.2, 29,120.2.1, 29,120.2.2 (умышленное убийство человека группой лиц с хулиганскими намерениями, попытка умышленного убийства человека) УК Азербайджана, уголовное дело было направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Следует отметить, что убитый Дж.Велиев был старшим прапорщиком Государственной пограничной службы (ГПС). Преступление произошло в его внеслужебное время примерно в 01:00 в ресторане, расположенном вблизи станции метро «20 Января», в результате конфликта, возникшего во время заказа музыки.

Отметим, что военнослужащий ГПС Дж.Велиев, проявивший личный героизм и доблесть в ходе Отечественной войны и во время предотвращения широкомасштабных провокаций Армении 12-14 сентября, был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Джебраила» и «За освобождение Зангилана».

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