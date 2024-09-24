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Украина нашла идеального посредника

Politico
12:46 694

Украина нашла идеального посредника, на которого будет делать ставку в мирных переговорах для прекращения войны с Россией. Это - премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет Politico.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил изданию, что Индия - большая надежда Киева на заключение мирного договора:

"По словам чиновника, в ходе летних переговоров с Киевом Моди ясно дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс в некоторых вопросах, чтобы положить конец натиску Москвы, любые предложения по прекращению войны не должны включать передачу территории России".

В статье отмечается, что хотя Индия последовательно воздерживается от осуждения российского вторжения в Украину, однако при этом выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности, а также за прекращение войны. И, похоже, остается единственным реальным вариантом посредника среди других возможных кандидатов.

Как отмечает Politico, Швейцария и Австрия встали на сторону ЕС в вопросе введения санкций против России. Отношения США и Москвы находятся в состоянии глубокой заморозки. Попытки Саудовской Аравии сыграть роль миротворца провалились, Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях, а правительство Бразилии Зеленский раскритиковал в этом месяце за то, что оно "встало на сторону России".

"Индия, возможно, единственный мировой игрок, который может сыграть эту роль - или, по крайней мере, единственный, кто способен убедительно представить себя в качестве нейтральной стороны по отношению к Москве и Киеву", - пишет издание.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар не сказал, планирует ли Индия выдвинуть свое собственное мирное предложение. Но в Киеве очень надеются, что Нью-Дели в будущем сделает шаг навстречу, подытоживает Politico.

"Я могу сказать, что Индия - надежный партнер для Украины, и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире", - сказал Politico пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий. "И мы хотим видеть участие Индии в процессе формулы мира, поскольку Индия может изменить ситуацию".

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