Макрон и Пезешкиан обсуждают ситуацию в Ливане

В Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президентов Франции и Ирана - Эммануэля Макрона и Масуда Пезешкиана, сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Согласно сообщению, Эммануэль Макрон призвал Масуда Пезешкиана использовать свое влияние для снижения растущей напряженности в Ливане, где Израиль наносит удары по поддерживаемой Тегераном «Хезболле».

Президент Ирана рассказал о «преступлениях сионистского режима», подчеркнув, что Франция может сыграть свою роль в их прекращении. По словам Пезешкиана, продолжение действий Израиля может вывести ситуацию из-под контроля.