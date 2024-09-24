Жители Ходжалы после долгих скитаний живут на родной земле

После более чем 30 лет тоски по малой родине жители Ходжалы не могут сдержать свою радость, вернувшись в свои дома.

Жители Ходжалы, в период оккупации проживавшие в различных регионах Азербайджана уже несколько месяцев живут на родной земле.

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев без комментариев представляет видео, снятое в рамках Первой государственной программы «Великое возвращение», на котором показаны ночные и дневные изображения города Ходжалы.

Следует отметить, что Ходжалы был перестроен и оснащен необходимой инфраструктурой на основании поручения главы государства. На сегодняшний день в городе обеспечено постоянное проживание 44 семей (169 человек).