Трое ученых UNEC в World's Top 2% Scientists

Стэнфордский университет США объявил список 2% лучших учёных мира (World's Top 2% Scientists) на 2024 год. Трое учёных Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) включены в этот список, подготовленный с целью оценки деятельности мировых учёных.

Согласно списку, исследователи Научно-исследовательского центра композитных материалов UNEC Турал Нагиев, Эльчин Велиев и научный сотрудник Центра европейской экономики UNEC Андреа Гатто входят в ТОП-2 процента лучших ученых мира.

Рейтинговый список составлен на основе данных базы Scopus «Elsevier», крупнейшего престижного в мире академического издательства. Список осуществляется в два этапа. На начальном этапе отбираются ученые, не менее 5 статей которых индексируются в базе данных Scopus. Отбор на следующем этапе осуществляется по показателям качества (общее количество ссылок, количество ссылок без учета самоссылок, индекс Хирша, hm-индекс, количество ссылок на статьи одного автора и т.д.).