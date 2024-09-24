Резкое заявление Блинкена о Путине

Президент РФ Владимир Путин «продолжает лживо утверждать», что Украина не является настоящим государством, и не заинтересован в настоящем мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. Он продолжает отрицать, что у украинского народа есть собственная идентичность. В глазах Путина украинский народ, как и сама Украина, не существует», - цитирует его Интерфакс-Украина.

Блинкен подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла, что дипломатия - единственный способ положить конец этой войне и что она готова вести переговоры.

«В то время как Путин не заинтересован в таком мире, недавно заявив, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина отступит со своей собственной территории», - добавил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что то, как Совбез стремится положить конец войне, имеет значение, и Устав ООН предельно ясен по этому вопросу. Он указал, что «мы должны стремиться к миру, который поддерживает, а не подрывает основные принципы ООН».

По словам Блинкена, некоторые страны на заседании выдвинули свои предложения, некоторые из них не упоминают Устав ООН или его принципы, не упоминают различия между агрессором и жертвой и призывают все стороны к деэскалации.

«Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, вновь вторгнуться в Украину, как он делал это снова и снова», - указал Блинкен.