Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев

Российский самолет-разведчик Ил-38 23 сентября нарушил воздушное пространство Японии. Поднятые для перехвата японские истребители дали по нему предупредительный залп сигнальными ракетами. Япония не принимала таких мер более 60 лет. Умение Москвы плодить врагов в неблагоприятных для себя условиях, когда ей, наоборот, нужно было бы плодить друзей или сохранять нейтральные отношения с теми, кто другом не станет, просто уникально. Признаться, ожидал чего-то подобного. Точнее жесткого ответа Токио на бездумную политику Кремля, сумевшего в кратчайшие сроки, всего-то за два года, напрочь рассориться с двумя гигантами Северной Азии, Южной Кореей и Японией. И теперь не только понесшей огромные экономические убытки от фактического разрыва отношений с ними, но и прямо спровоцировавшего тот же Токио, с которым у Москвы, напомню, до сих пор нет мирного договора, на жесткий отпор военными методами.

И еще напомню – даже в 50-е - 80-е годы, когда Японию в СССР называли не иначе как «непотопляемый авианосец США», стороны воздерживались от враждебных действий, а торговые отношения Москвы и Токио развивались, как бы этому не противился Вашингтон. Ведь именно Япония продала тогда уникальный станок для высокоточной обработки гребных винтов для советских подводных лодок. Как, впрочем, и массу другого оборудования двойного назначения, не говоря уже о потребительских товарах. Впрочем, почти то же самое можно сказать и о Южной Корее, на производственных мощностях которой до недавнего времени держалось все российское судостроение. Не стало Японии и Южной Кореи в списке торговых партнеров, и теперь на российских верфях, машиностроительных заводах, в горной промышленности пустота, застой, уныние и технический каннибализм, когда со старой техники запчасти снимают, чтобы хоть чуть-чуть продлить срок жизнедеятельности старой. Почти то же самое – на прилавках магазинов бытовой техники и строительного инструмента, где вместо привычных и проверенных брендов теперь лежит что-то с перекрученными шильдиками от невнятных производителей. Можно ли было Москве избежать такой ситуации с Японией и Южной Кореей? Уверен, что вполне, пусть это и обошлось бы чуть дороже. Но для этого нужно было бы на минуту отказаться от имперского мышления и трезво взглянуть на свои экономические возможности и изменившуюся Северную Азию. Чего кремлевская элита сделать явно не захотела, пребывая в розовых фантазиях о собственном величии.