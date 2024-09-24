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Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев

война миров
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
13:07 3997

Российский самолет-разведчик Ил-38 23 сентября нарушил воздушное пространство Японии. Поднятые для перехвата японские истребители дали по нему предупредительный залп сигнальными ракетами. Япония не принимала таких мер более 60 лет.

Умение Москвы плодить врагов в неблагоприятных для себя условиях, когда ей, наоборот, нужно было бы плодить друзей или сохранять нейтральные отношения с теми, кто другом не станет, просто уникально.

Признаться, ожидал чего-то подобного. Точнее жесткого ответа Токио на бездумную политику Кремля, сумевшего в кратчайшие сроки, всего-то за два года, напрочь рассориться с двумя гигантами Северной Азии, Южной Кореей и Японией. И теперь не только понесшей огромные экономические убытки от фактического разрыва отношений с ними, но и прямо спровоцировавшего тот же Токио, с которым у Москвы, напомню, до сих пор нет мирного договора, на жесткий отпор военными методами.

Предупредительный залп японцев по российскому самолету-разведчику

И еще напомню – даже в 50-е - 80-е годы, когда Японию в СССР называли не иначе как «непотопляемый авианосец США», стороны воздерживались от враждебных действий, а торговые отношения Москвы и Токио развивались, как бы этому не противился Вашингтон. Ведь именно Япония продала тогда уникальный станок для высокоточной обработки гребных винтов для советских подводных лодок. Как, впрочем, и массу другого оборудования двойного назначения, не говоря уже о потребительских товарах.

Впрочем, почти то же самое можно сказать и о Южной Корее, на производственных мощностях которой до недавнего времени держалось все российское судостроение. Не стало Японии и Южной Кореи в списке торговых партнеров, и теперь на российских верфях, машиностроительных заводах, в горной промышленности пустота, застой, уныние и технический каннибализм, когда со старой техники запчасти снимают, чтобы хоть чуть-чуть продлить срок жизнедеятельности старой.

Почти то же самое – на прилавках магазинов бытовой техники и строительного инструмента, где вместо привычных и проверенных брендов теперь лежит что-то с перекрученными шильдиками от невнятных производителей.

Можно ли было Москве избежать такой ситуации с Японией и Южной Кореей? Уверен, что вполне, пусть это и обошлось бы чуть дороже. Но для этого нужно было бы на минуту отказаться от имперского мышления и трезво взглянуть на свои экономические возможности и изменившуюся Северную Азию. Чего кремлевская элита сделать явно не захотела, пребывая в розовых фантазиях о собственном величии.

А стоило ли России идти на конфронтацию с Японией?

Но ладно бы потребительские товары и даже станки и оборудование. Москва проглядела самое главное – рост военного потенциала Японии. Уже сейчас возможности ее флота превосходят все, что может выставить Тихоокеанский флот РФ, а авиационная группировка в районе границ с Россией превосходит по своим возможностям то, что может выставить на этом ТВД, театре военных действий, Москва. Не говоря уже о возможностях японской морской пехоты, которая превосходит дислоцированные здесь российские части буквально на порядок, поскольку все боеспособное отправлено отсюда в Украину.

И в этих условиях предпринимать действия, которые вызывают острую реакцию Японии – это уже какой-то альтернативный дипломатический талант. С непредсказуемыми последствиями.

Министр обороны Японии Минору Кихара сказал, что российский самолет не совершал никаких опасных действий. Тем не менее Токио заявил Москве решительный протест и потребовал больше не допускать подобных инцидентов. Хотя и дал понять, что серьезных последствий нынешний инцидент иметь не будет. Вопрос в том, как надолго японского долготерпения хватит. Ведь все козыри сейчас у японцев.

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