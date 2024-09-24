Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном

Он отметил, что встреча состоится по инициативе Энтони Блинкена.

26 сентября в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена планируется провести встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра встретится в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров.

Агентство отмечает, что неясно, как будет выглядеть «заключительный этап» или каков может быть его возможный результат. Государственный департамент не предоставил никаких комментариев.

Главы МИД Азербайджана и Армении в настоящее время находятся в Нью-Йорке для участия в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Источники агентства подчеркнули, что ожидаемая завтра встреча станет второй трехсторонней встречей Блинкена с его азербайджанским и армянским коллегами менее чем за три месяца. В последний раз главные дипломаты встречались во время саммита НАТО в Вашингтоне.