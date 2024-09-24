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Азербайджан атакуют хакеры. Но Госслужба бдит

13:36 1092

Азербайджан подвергается многочисленным кибератакам во время проведения международных мероприятий. Об этом начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев заявил журналистам.

При этом глава службы сказал, что не может раскрыть все подробности.

По словам Мусаева, атаки предотвращаются, а информация о них публикуется ежеквартально на официальном сайте службы.

"Госслужба не может раскрыть все подробности по кибератакам, но проводит ежедневную работу по их предотвращению. Кибератаки направлены против граждан и государственных учреждений. Среди них наблюдаются и связанные с проведением в Баку в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)", - сказал он.

Мусаев также подчеркнул, что во время 44-дневной Отечественной войны были зафиксированы кибератаки на Азербайджан почти со всего мира: "Кроме того, были попытки кибератак во время президентских и парламентских выборов".

Он также сообщил, что на платформах Facebook, Instagram и TikТok распространяется дезинформация, и Госслужба работает совместно с этими платформами для ее предотвращения.

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